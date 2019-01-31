﻿ Латвийцев лишили "России РТР": телеканал запретили за hate speech, Mixnews.lv

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Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) на заседании 31 января принял решение на три месяца запретить ретрансляцию (в том числе распространение) российский телеканал "Россия РТР" на территории Латвии.

"Латвия не потерпит пропаганду Кремля на своей территории, и это ясный сигнал для недружеских стран и сил – мы защищали и будем защищать свое информационное пространство", - заявил зампредседателя NEPLP Иварс Аболиньш.

Нарушения констатированы в передачах "Россия РТР" "Вечер с Владимиром Соловьёвым" и "60 минут".

Так, в передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 22 мая 2018 года, ведущий, как отмечается, недвусмысленно и повторно обращает враждебные высказывания против части жителей Украины. Руководитель передачи указывает, что часть украинцев ("бандеровцев") следует повесить и расстрелять. Кроме того, ведущий Владимир Соловёв называет часть украинцев нацистами, антисемитами и бандитами. 11 января 2018 года в передаче "60 минут" констатированы многократные призывы Владимира Жириновского к осуществлению военных действий на территории Украины, он многократно возбуждает ненависть к украинцам, отмечая, что украинцы - негодяи и бандиты, сообщили в NEPLP.

"Неважно, против какой страны или народа направлена ненависть с целью разжигания войны - это является грубым нарушением закона, поэтому NEPLP по таким вопросам будет действовать с должной осмотрительностью", - заявил в свою очередь член NEPLP Патрик Грива.