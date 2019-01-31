﻿ Европарламент признал Гуайдо президентом Венесуэлы, Mixnews.lv

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Европарламент признал Гуайдо президентом Венесуэлы (13)

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Политика | 31 января 2019 года, 14:09

Европейский парламент (ЕП) признал главу оппозиционного парламента (Национальной ассамблеи) Венесуэлы Хуана Гуайдо новым главой государства.

За принятие резолюции проголосовали 439 членов ЕП, 104 депутата выступили против и еще 88 – воздержались.

Европарламент стал первым европейским институтом, признавшим Гуаидо законным правителем Венесуэлы, подчеркнул спикер Антонио Таяни, комментируя итоги голосования. Странам-участницам ЕС и дипломатической службе сообщества было рекомендовано сдать то же самое.

Последним аргументом в пользу признания Гуайдо послужило задержание нескольких иностранных журналистов в Каракасе. Венесуэла пояснила, что речь идет о людях, пытавшихся проникнуть на территорию президентского дворца в Каракасе без разрешения и журналистской аккредитации.

Хуан Гуайдо, лидер оппозиции и спикер оппозиционного парламента, 23 января объявил себя временным президентом Венесуэлы. США и ряд других стран заявили о его признании. Крупные европейские страны заявили, что поддержат Гуайдо, если власти Венесуэлы не проведут в ближайшее время новые выборы.

В свою очередь Россия поддерживает нынешнего главу Николаса Мадуро как единственного законного президента Венесуэлы.

Источник: РИА Новости

Комментарии 13
беспредел полный25 минут назад
Американцы творят, что хотят. Через год после выборов пытаются доказать, что Мадуро нелегитимный президент.
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Агр28 минут назад
Еуропроститутки в очередной раз показали кто им платит.
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Sedna22 минуты назад
Не, ну раз признал, тогда точно этот мальчик в их воспаленных мозгах что-то значит. Но в реалии, всё по-другому. В Гейропе, так же как в Пиндосии, живут в своих параллельных мира. также как и в Латвии. Правители - сами по себе, народ - сам по себе.
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