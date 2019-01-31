﻿ Европарламент признал Гуайдо президентом Венесуэлы, Mixnews.lv

Европарламент признал Гуайдо президентом Венесуэлы (13)
Европейский парламент (ЕП) признал главу оппозиционного парламента (Национальной ассамблеи) Венесуэлы Хуана Гуайдо новым главой государства.
За принятие резолюции проголосовали 439 членов ЕП, 104 депутата выступили против и еще 88 – воздержались.
El Parlamento Europeo reconoce a @jguaido como legítimo Presidente interino de Venezuela. pic.twitter.com/GLx4ToMEM2— Antonio Tajani (@EP_President) 31 января 2019 г.
Европарламент стал первым европейским институтом, признавшим Гуаидо законным правителем Венесуэлы, подчеркнул спикер Антонио Таяни, комментируя итоги голосования. Странам-участницам ЕС и дипломатической службе сообщества было рекомендовано сдать то же самое.
Последним аргументом в пользу признания Гуайдо послужило задержание нескольких иностранных журналистов в Каракасе. Венесуэла пояснила, что речь идет о людях, пытавшихся проникнуть на территорию президентского дворца в Каракасе без разрешения и журналистской аккредитации.
Хуан Гуайдо, лидер оппозиции и спикер оппозиционного парламента, 23 января объявил себя временным президентом Венесуэлы. США и ряд других стран заявили о его признании. Крупные европейские страны заявили, что поддержат Гуайдо, если власти Венесуэлы не проведут в ближайшее время новые выборы.
В свою очередь Россия поддерживает нынешнего главу Николаса Мадуро как единственного законного президента Венесуэлы.
Источник: РИА Новости