﻿ Европарламент признал Гуайдо президентом Венесуэлы, Mixnews.lv

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Европейский парламент (ЕП) признал главу оппозиционного парламента (Национальной ассамблеи) Венесуэлы Хуана Гуайдо новым главой государства.

За принятие резолюции проголосовали 439 членов ЕП, 104 депутата выступили против и еще 88 – воздержались.

El Parlamento Europeo reconoce a @jguaido como legítimo Presidente interino de Venezuela. pic.twitter.com/GLx4ToMEM2 — Antonio Tajani (@EP_President) 31 января 2019 г.

Европарламент стал первым европейским институтом, признавшим Гуаидо законным правителем Венесуэлы, подчеркнул спикер Антонио Таяни, комментируя итоги голосования. Странам-участницам ЕС и дипломатической службе сообщества было рекомендовано сдать то же самое.

Последним аргументом в пользу признания Гуайдо послужило задержание нескольких иностранных журналистов в Каракасе. Венесуэла пояснила, что речь идет о людях, пытавшихся проникнуть на территорию президентского дворца в Каракасе без разрешения и журналистской аккредитации.

Хуан Гуайдо, лидер оппозиции и спикер оппозиционного парламента, 23 января объявил себя временным президентом Венесуэлы. США и ряд других стран заявили о его признании. Крупные европейские страны заявили, что поддержат Гуайдо, если власти Венесуэлы не проведут в ближайшее время новые выборы.

В свою очередь Россия поддерживает нынешнего главу Николаса Мадуро как единственного законного президента Венесуэлы.

Источник: РИА Новости