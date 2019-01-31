﻿ Стало известно, с чем связаны обыски у Ушакова, Mixnews.lv

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Стало известно, с чем связаны обыски у Ушакова (4)

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Политика | 31 января 2019 года, 14:42

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в среду провели обыски в рабочем кабинете в Рижской думе и в доме мэра Риги Нила Ушакова в рамках ранее начатого уголовного процесса о закупках муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Ушаков вчера подтвердил журналистам, что сотрудники KNAB провели обыски по месту его работы в Рижской думе и по месту жительства. Супруга мэра и руководитель его бюро Ивета Страутиня-Ушакова сообщила, что в постановлении о проведении обыска фигурировало только имя Ушакова.

По существу дела Ушаков говорить отказался, сославшись на то, что дал подписку о неразглашении информации.

Как сообщалось, KNAB начал уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками Rīgas satiksme, к которым причастны представители чешского и польского предприятий, должностные лица Рижской думы и РС. Взятки давались за поставки Rīgas satiksme нового общественного транспорта.

Передача Nekā Personīga сообщила, что за каждый доставленный в Ригу троллейбус, автобус и трамвай выплачивались взятки на сумму 5%-7% их стоимости. В целом сумма договоров о трех закупках превышает 270 млн евро, то есть взятки могли составить 13,5-20 млн евро.

Фото: Flickr/Congress of local and regional authorities

Комментарии 4
Адельфинаменьше минуты назад
Зато за неправильную предвыборную агитацию душу вынут.
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Адельфина1 минуту назад
А чо не сразу прибежали-то? Чо так долго собирались?
Дело-то было открыто когда?
Не иначе, дали время ....))))
Ну и КНАБ в этой стране! Гуляй, банда!
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Patriot8 минут назад
Zagli un korumpanti apzog visu tautìbu cilvèkus. Vini sabàź savàs kabatàs mùsu nodoklus un pèc tam vèl smejàs par mums. KNAB drosi uz prieksu, tauta jùs atbalsta.
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