﻿ Депутаты решили выдать Юрашса для уголовного преследования, Mixnews.lv

Политика |

Парламентское большинство сегодня согласилось удовлетворить просьбу Генпрокуратуры и выдало депутата Новой консервативной партии (НКП) Юриса Юрашса для уголовного преследования по делу о разглашении гостайны.

За решение выдать Юрашса проголосовали 73 депутата, против были 17 парламентариев.

Ранее Юрашс заявил, что дело против него построено на "лжи и полуправде". Он уверен, что дело мотивировано политически, а генеральный прокурор Эрик Калнмейерс действует как "адвокат олигархов". Перед голосованием в Сейме он выразил уверенность в том, то сумеет доказать свою правду в суде.

НКП сегодня перед заседанием Сейма организовала собрание в поддержку Юрашса. В нем участвовали около 100 человек, которые требовали соблюдения законности и отставки генпрокурора.

С просьбой о выдаче Юрашса обратился в Сейм прокурор отдела по расследованию особо важных дел Марис Урбанс.

Юрашс ранее публично заявил, что ему предлагалась взятка, чтобы уголовный процесс бывшего руководителя предприятия "Латвияс дзелзцельш" Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского был переквалифицирован с взяточничества на торговлю влиянием.

Юрашс утверждал, что со стороны правоохранительных органов на эти заявления не последовало никакой реакции, после чего он рассказал о происшедшем в СМИ. За обнародование этой информации против него был начат уголовный процесс.

Уголовный закон предусматривает за умышленное разглашение государственной тайны лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы, денежный штраф с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Фото: Flickr/Saeima.lv