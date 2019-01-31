﻿ Несовершеннолетним охотникам разрешили использовать оружие, Mixnews.lv

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Сегодня Сейм поддержал предложение разрешить несовершеннолетним использовали огнестрельное оружие с 16 лет. Голосованию предшествовали долгие дебаты, сообщается на сайте Сейма.

Предложение поддержал 51 депутат, 37 были против и 4 воздержались.

Оно предусматривает, что физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, с разрешения родителя или законного представителя, под руководством владельца оружия будет иметь право использовать огнестрельное оружие для охоты. Владелец оружия будет нести ответственность за соблюдение требований правил безопасности и правил охоты.

Напомним, на прошлой неделе комиссия Сейма по обороне и внутренним делам одобрила поправки к Закону об обороте оружия, которые позволяют использовать оружие на охоте и подросткам с 16 лет. Автором поправок является Министерство земледелия, которое, в свою очередь, пошло навстречу пожеланиям охотничьих коллективов. Многие пользователи соцсетей отреагировали на эту инициативу негативно.

Фото: Flickr/Mary Lee Agnew,скрин Fox News