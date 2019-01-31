﻿ Домбровский: "консерваторы" отклонили свои же предвыборные предложения, Mixnews.lv

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Домбровский: "консерваторы" отклонили свои же предвыборные предложения (7)

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Политика | 31 января 2019 года, 21:09

Сейм сегодня отклонил предложения оппозиционного "Согласия" повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум до 500 евро в месяц, а также детские пособия. Примечательно, что это именно те предложения, которые в предвыборный период обещали политики Новой консервативной партии.

Депутат "Согласия" Вячеслав Домбровский опубликовал в соцсети Twitter результаты голосования, продемонстрировав как проголосовали народные избранники, которые так рьяно выступали перед выборами за увеличение пенсий, пособий, необлагаемого минимума. Судя по документу, коалиционные депутаты, в том числе и "консерваторы" голосовали против увеличения пособий.

""Бескомпромиссная справедливость" не означает бескомпромиссную честность", вот, что на самом деле думает НКП про свою программу 3x500!", - написал политик.

Депутаты от "Согласия" подали в Сейм поправки к закону о труде, предусматривающие, что с 1 июля 2019 года размер минимальной зарплаты должен составлять не меньше 500 евро, и к закону о подоходном налоге с населения, согласно которым не облагаемый налогами минимум с 1 июля составляет 6000 евро в год или 500 евро в месяц.

"Согласие" предложило также поправки к закону о государственных социальных пособиях, предусматривающие повышение с 1 июля 2019 года пособий за первого, второго и третьего ребенка соответственно до 50, 100 и 150 евро в месяц.

Но коалиция отклонила предложения, "за" проголосовали только оппозиционеры из "Согласия" и СЗК. Также голосовал "за" представитель нацблока Александр Кирштейнс.

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Домбровский подчеркнул, что этот день можно считать днем создания альтернативного правительства, которое будет выполнять те обещания, которые не выполняет новое правительство под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

Теневое правительство будет существовать до тех пор, пока "Согласие" не станет правящей партией и не сформирует Кабинет министров, сказал политик.

фото Flikr

Комментарии 7
Мда1 час назад
Ничего неожиданного. Перед следующими как обычно снова наобещают. И формировать правительство очередное блядинство будет с 1% голосов
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ага1 час назад
да, КПВ лв тоже такое обещали, да видать передумали, после того как их выбрали
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Garik45 минут назад
Кто бы сомневался. 3,14здеть - это немешки таскать!
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