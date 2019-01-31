﻿ Домбровский: "консерваторы" отклонили свои же предвыборные предложения, Mixnews.lv

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Сейм сегодня отклонил предложения оппозиционного "Согласия" повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум до 500 евро в месяц, а также детские пособия. Примечательно, что это именно те предложения, которые в предвыборный период обещали политики Новой консервативной партии.

Депутат "Согласия" Вячеслав Домбровский опубликовал в соцсети Twitter результаты голосования, продемонстрировав как проголосовали народные избранники, которые так рьяно выступали перед выборами за увеличение пенсий, пособий, необлагаемого минимума. Судя по документу, коалиционные депутаты, в том числе и "консерваторы" голосовали против увеличения пособий.

""Бескомпромиссная справедливость" не означает бескомпромиссную честность", вот, что на самом деле думает НКП про свою программу 3x500!", - написал политик.

“Bezkompromisa tiesiskums” nenozīmē bezkompromisa godīgumu. Lūk, ko JKP patiesībā doma par savu 3x500 programmu! pic.twitter.com/O72HjHkJp9 — Vj.Dombrovskis (@VjDombrovskis) January 31, 2019

Депутаты от "Согласия" подали в Сейм поправки к закону о труде, предусматривающие, что с 1 июля 2019 года размер минимальной зарплаты должен составлять не меньше 500 евро, и к закону о подоходном налоге с населения, согласно которым не облагаемый налогами минимум с 1 июля составляет 6000 евро в год или 500 евро в месяц.

"Согласие" предложило также поправки к закону о государственных социальных пособиях, предусматривающие повышение с 1 июля 2019 года пособий за первого, второго и третьего ребенка соответственно до 50, 100 и 150 евро в месяц.

Но коалиция отклонила предложения, "за" проголосовали только оппозиционеры из "Согласия" и СЗК. Также голосовал "за" представитель нацблока Александр Кирштейнс.

Домбровский подчеркнул, что этот день можно считать днем создания альтернативного правительства, которое будет выполнять те обещания, которые не выполняет новое правительство под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

Теневое правительство будет существовать до тех пор, пока "Согласие" не станет правящей партией и не сформирует Кабинет министров, сказал политик.

фото Flikr