﻿ Уличили во лжи? Петравича о "конвертах" на фирме мужа говорит одно, СГД - другое, Mixnews.lv

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Служба государственных доходов (СГД) отрицает утверждения нового министра благосостояния Рамоны Петравичи (KPV LV), что служба провела проверку в предприятии ее мужа и не нашла там никаких нарушений, сообщила программа "TV3 ziņas", пишет skaties.lv.

Министр в среду утверждала, что СГД два месяца назад провела проверку на фирме ее мужа "Monēta", и слухи о зарплатах "в конвертах" на нем не подтвердились.

В свою очередь, как передает "TV3 ziņas", в СГД сообщили, что никакие проверки на этой фирме не проводились.

Напомним, перед своей политической карьерой Петравича работала в фирме своего мужа Александра Петравича "Монета" финансовым директором.

Основной деятельностью компании является малая торговля продуктами и товарами первой необходимости, а также транспортными услугами. У предприятия есть пять магазинов в Салдусском крае. По данным публичного регистра, на предприятии в общей сложности 26 сотрудников.

Как ранее сообщал Mixnews, СГД получила анонимные сообщения о возможных нарушениях в области налогов на предприятии SIA "Monēta", где должность финансового руководителя занимала Петравича, а владельцем фирмы является ее муж.

Сама Петравича эти упреки категорически отвергает.

"В данный момент, когда я попала на политическую сцену, такие сообщения, возможно, появились. Мы и против этой налоговой реформы, и против СГД обращались, и, конечно, это сейчас возвращается как расплата", — сказала ранее политик.

Фото: facebook.com/ramona.petravica