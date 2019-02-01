﻿ Стендзиниекс о правительстве: кричали "революция!", а пришли старые клоуны, Mixnews.lv

Политика |

Выборы в 13-й Сейм и рекордно длительное формирование правительства лишили жителей Латвии веры в то, что в стране может что-то по-настоящему измениться. Такое мнение в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze высказал известный специалист по рекламе Эрик Стендзениекс.

"Не нужно быть экспертом, чтобы понять: худшее, что принесли эти выборы и формирование правительства — они на долгие годы отняли веру людей в новые идеи, новые силы и новые принципы управления государством. С ажиотажем и криками "Мы — революция, мы — новая эпоха" новые силы превратились в клоунов. Даже нет, эти силы подняли на совершенно новый уровень понятия клоун и неудачник. Сегодня ни одна из политических сил не просто не может выполнить свои обещания, но даже просто нормально существовать", - сказал Стендзиниекс.

По его мнению, нынешняя ситуация в одной из правящих партий — KPV LV – даже не может сравниться с расколом в "Партии реформ" экс-президента Латвии Валдиса Затлерса.

"Партия Затлерса в свое время не скрывала: есть несогласие, интриги и противоречия. Когда из партии вышла шестерка Олштейнса, стало понятно — в партии раскол. А когда в KPV LV "стучат" друг на друга, подают в суд, унижают и обвиняют — это новый уровень. Это разнообразие мнений и демократия. И им по-прежнему хватает стыда кричать: нас не остановить, это атомная бомба, это 21-й век, мы решим все, включая бедность, проблемы климата, вымирание пингвинов и все остальное! Эти ребята с каменными лицами кричат такую ерунду, в которую не просто невозможно поверить, но которая оскорбляет любое разумное существо", - сказал Стендзениекс.

23 января Сейм утвердил новое правительство, которое возглавит премьер от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш - представитель самой маленькой фракции парламента.

Правительство сформировали пять партий - "Новое Единство", Новая консервативная партия, "Для развития/За!", KPV LV и "Visu Latvijai!"-TB/LNNK. В оппозиции остались Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие" - крупнейшая фракция парламента.

Фото: Flickr/Valsts kanceleja/ State Chancellery