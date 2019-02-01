﻿ Вайдере за бортом? Названы кандидаты "Нового Единства" в ЕП, Mixnews.lv

Политика |

Лидерами объединения партий "Новое Единство" на выборах в Европарламент (ЕП) будут вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, депутат Европарламента Сандра Калниете и депутат Сейма Арвил Ашераденс, объявил на пресс-конференции лидер "Нового Единства" Кришьянис Кариньш.

Сегодня правление "Нового Единства" обсудило вопрос о списке кандидатов на выборах в Европарламент и утвердило первых трех кандидатов. В списке кандидатов Домбровскис будет первым, Калниете - второй, Ашераденс - третьим.

Между тем, сайт Skaties.lv обратил внимание, что опытный политик "Единства" и многолетний депутат ЕП Инесе Вайдере наблюдала за утверждением кандидатов со стороны.

На вопрос, под каким номером в списке будет стартовать она, Вайдере ответила, что решение еще не принято, признавшись, что в партии наметилось серьезное внутреннее противостояние.

Члены "Нового Единства" также в неофициальной беседе рассказали, что и так не очень хорошие отношения между Вайдере и Калниете ухудшились еще больше во время составления предвыборного списка.

Вайдере вместе с политиком от Нацобъединения Робертом Зиле являются наиболее опытными депутатами ЕП от Латвии. Вайдере работает в Брюсселе с самого вступления Латвии в Евросоюз в 2004 году.

При этом, как сообщает LETA, от "Нового Единства" будут баллотироваться также нынешние европарламентарии Инесе Вайдере, Алексей Лоскутов и Карлис Шадурскис. Также в список войдут политик Гирт Валдис Кристовскис и новые лица.

Калниете ранее заявила, что не будет участвовать в выборах Европарламента, однако один из лидеров списка Кришьянис Кариньш стал премьер-министром, поэтому она приняла решение баллотироваться.

Как ранее заявила Калниете, политике необходима смена поколений, в противном случае радикальные перемены невозможны. Депутат считает, что старые деятели должны дать молодым возможность реализовать в политике свой потенциал.

Выборы Европарламента пройдут в мае 2019 года.

Фото: flickr.com