﻿ Киселев отреагировал на запрет "России РТР" в Латвии, Mixnews.lv

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Генеральный директор агентства "Россия сегодня", заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев в интервью Sputnik прокомментировал запрет на ретрансляцию канала "Россия РТР" в Латвии, передает РИА Новости.

"Это несовместимо со свободой слова. Грустно смотреть на трансформацию Европы", - сказал он.

Накануне Национальный совет по электронным СМИ принял решение приостановить на три месяца ретрансляцию телеканала "Россия РТР". По мнению представителей совета, такая мера необходима, чтобы обезопасить страну от "пропаганды Кремля" и "защитить свое информационное пространство".

С аналогичной инициативой ранее выступили в Литве. Местный регулятор вынес предупреждение за "распространение ложной информации" двум российским каналам - Первому балтийскому каналу Литвы и "НТВ Мир. Литва". Если каналы получат по три предупреждения, их вещание на территории страны может быть приостановлено.