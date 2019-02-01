﻿ Киселев отреагировал на запрет "России РТР" в Латвии, Mixnews.lv

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Киселев отреагировал на запрет "России РТР" в Латвии (34)

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Политика | 1 февраля 2019 года, 14:39

Генеральный директор агентства "Россия сегодня", заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев в интервью Sputnik прокомментировал запрет на ретрансляцию канала "Россия РТР" в Латвии, передает РИА Новости.

"Это несовместимо со свободой слова. Грустно смотреть на трансформацию Европы", - сказал он.

Накануне Национальный совет по электронным СМИ принял решение приостановить на три месяца ретрансляцию телеканала "Россия РТР". По мнению представителей совета, такая мера необходима, чтобы обезопасить страну от "пропаганды Кремля" и "защитить свое информационное пространство".

С аналогичной инициативой ранее выступили в Литве. Местный регулятор вынес предупреждение за "распространение ложной информации" двум российским каналам - Первому балтийскому каналу Литвы и "НТВ Мир. Литва". Если каналы получат по три предупреждения, их вещание на территории страны может быть приостановлено.

Комментарии 34
Евлампий 38 минут назад
Основная цель этого запрета - это просто элементарная ЦЕНЗУРА, которая у нас якобы запрещена!!! Они могут говорить всё что угодно - то это на самом деле ЦЕНЗУРА!!! ТОШНИТ ПРОСТО ОТ ЭТОГО ИДИОТИЗМА!!!
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Евлампий 31 минуту назад
Тогда не надо говорить что Латвия - это"демократическое государство"!!! Где тут свобода слова?? Да вы просто БОИТЕСЬ ПРАВДЫ!!! Конечно, в бывшей Украине Порошенко убил более 13 000 мирных жителей Донбасса, но для латышей эта информация засекречена, ведь для вас он - ГЕРОЙ, как и нацисты - бандеровцы, которые вырезали поляков целыми деревнями !!! И вот таким как ты и вешают лапшу на уши!!!
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Гражданин латвии39 минут назад
Этот канал открыто идёт на спутнике. Наплевать на нацистские запреты.
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