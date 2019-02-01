﻿ Борданс пристроил Юрашса к себе в министерство, Mixnews.lv

Борданс пристроил Юрашса к себе в министерство (7)
Сразу после того, как Сейм проголосовал за выдачу Юриса Юрашса (Новая консервативная партия) для уголовного преследования за разглашение гостайны, его однопартиец , министр юстиции Янис Борданс устроил его парламентским секретарем Минюста.
По крайней мере, об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
На это указывает и портал Pietiek.com.
"Спустя день после того, как Сейм Латвийской республики решил выдать для уголовного преследования Юрис Юрашса, официальный состав Янис Борданса таков", - сказано в сообщении.
Dienu pēc Latvijas Republikas Saeimas lēmuma par tās deputāta Jura Juraša izdošanu kriminālvajāšanai Latvijas Republikas tieslietu ministra Jāņa Bordāna biroja oficiālais sastāvs ir šāds. pic.twitter.com/ykMT64zdQr— pietiek.com (@PietiekPortals) 1 февраля 2019 г.
Напомним, министр юстиции, лидер НКП Янис Борданс в связи с "гонениями на Юрашса" разослал письма посольствам других стран, чтобы привлечь внимание на то, что в Латвии правовые инструменты могут быть использованы нечестно с целью повлиять на политическую ситуацию в стране.
Несмотря на этот шаг, остро раскритикованный общественностью, парламентское большинство в четверг, 31 февраля согласилось удовлетворить просьбу Генпрокуратуры и выдало депутата Новой консервативной партии (НКП) Юриса Юрашса для уголовного преследования по делу о разглашении гостайны.
Ранее Юрашс заявил, что дело против него построено на "лжи и полуправде". Он уверен, что дело мотивировано политически.
Фото: flickr.com/saeima
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