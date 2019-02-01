﻿ Борданс пристроил Юрашса к себе в министерство, Mixnews.lv

Борданс пристроил Юрашса к себе в министерство (7)

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Политика | 1 февраля 2019 года, 15:26

Сразу после того, как Сейм проголосовал за выдачу Юриса Юрашса (Новая консервативная партия) для уголовного преследования за разглашение гостайны, его однопартиец , министр юстиции Янис Борданс устроил его парламентским секретарем Минюста.

По крайней мере, об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

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На это указывает и портал Pietiek.com.

"Спустя день после того, как Сейм Латвийской республики решил выдать для уголовного преследования Юрис Юрашса, официальный состав Янис Борданса таков", - сказано в сообщении.

Напомним, министр юстиции, лидер НКП Янис Борданс в связи с "гонениями на Юрашса" разослал письма посольствам других стран, чтобы привлечь внимание на то, что в Латвии правовые инструменты могут быть использованы нечестно с целью повлиять на политическую ситуацию в стране.

Несмотря на этот шаг, остро раскритикованный общественностью, парламентское большинство в четверг, 31 февраля согласилось удовлетворить просьбу Генпрокуратуры и выдало депутата Новой консервативной партии (НКП) Юриса Юрашса для уголовного преследования по делу о разглашении гостайны.

Ранее Юрашс заявил, что дело против него построено на "лжи и полуправде". Он уверен, что дело мотивировано политически.

Фото: flickr.com/saeima

Комментарии 7
Well2 часа назад
Ну как не порадеть родному человечку?
Нацис нациста не обидит. На хорошую зарплату пристроит. На наши налоги, конечно.
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Том2 часа назад
Слушай, вонючка из сральника Ирии, а тебе от себя самого не противно? Не тошнит тебя, когда ты смотришься в зеркало? Ты сам понимаешь, что ты ИДИОТ?
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Маркус2 часа назад
ДВА ДАУНА.ПОЛНОСТЬЮ УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ.
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