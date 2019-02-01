﻿ Даугавпилсский кинотеатр не откажется от фильмов на русском, Mixnews.lv

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Даугавпилсский кинотеатр Silverscreen не собирается отказываться от показа фильмов на русском языке, несмотря на угрозу увеличения штрафов от Центра госязыка (ЦГЯ). Возможно, к фильмам будут добавлены субтитры на латышском, рассказала Grani.lv замдиректора Даугавпилсского кинотеатра Анна Олехнович.

По ее словам, кинотеатр предупреждают не впервые, время от времени зрители пишут жалобы в ЦГЯ, поскольку хотят видеть фильмы на латышском.

"Но откуда их взять, если в Латвии не дублируются фильмы на латышский язык. Раньше у нас в кинотеатре можно было посмотреть фильмы на английском языке. Но посещение таких сеансов было настолько маленьким, что от них пришлось отказаться. Как только продублировали фильмы на русском — народ пошел", — сказала Олехнович.

Она подчеркнула, что закон не запрещает кинотеатру демонстрировать фильмы на русском языке.

"Silverscreen регулярно показывает мультфильмы на государственном языке, как и фильмы латвийских режиссеров. Поэтому мы, когда год назад нас в последний раз навещала языковая инспекция, тоже в связи с одной жалобой, показали весь список фильмов на латышском, и инспекторы жалобу аннулировали", — рассказала Олехнович.

По ее словам, кинотеатр не хочет потерять своих зрителей, поэтому не станет убирать из показа фильмы на русском языке, возможно, лишь придется потратить дополнительные средства и сделать субтитры на латышском.

"Постараемся минимизировать расходы, чтобы это по минимуму отразилось на стоимости билетов. В любом случае закрываться мы не планируем. Ну а травлю как-нибудь переживем", — заключила Олехнович.

В конце января ЦГЯ пригрозил кинотеатру штрафом в размере более 7 тысяч евро за демонстрацию фильмов на русском языке. По словам представителя ЦГЯ Сармите Павулены, кинотеатр уже штрафовали пять раз, но никаких изменений в его политике не произошло.

Фото: Flickr/Davidson