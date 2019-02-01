﻿ Даугавпилсский кинотеатр не откажется от фильмов на русском, Mixnews.lv

Даугавпилсский кинотеатр не откажется от фильмов на русском (2)
Даугавпилсский кинотеатр Silverscreen не собирается отказываться от показа фильмов на русском языке, несмотря на угрозу увеличения штрафов от Центра госязыка (ЦГЯ). Возможно, к фильмам будут добавлены субтитры на латышском, рассказала Grani.lv замдиректора Даугавпилсского кинотеатра Анна Олехнович.
По ее словам, кинотеатр предупреждают не впервые, время от времени зрители пишут жалобы в ЦГЯ, поскольку хотят видеть фильмы на латышском.
"Но откуда их взять, если в Латвии не дублируются фильмы на латышский язык. Раньше у нас в кинотеатре можно было посмотреть фильмы на английском языке. Но посещение таких сеансов было настолько маленьким, что от них пришлось отказаться. Как только продублировали фильмы на русском — народ пошел", — сказала Олехнович.
Она подчеркнула, что закон не запрещает кинотеатру демонстрировать фильмы на русском языке.
"Silverscreen регулярно показывает мультфильмы на государственном языке, как и фильмы латвийских режиссеров. Поэтому мы, когда год назад нас в последний раз навещала языковая инспекция, тоже в связи с одной жалобой, показали весь список фильмов на латышском, и инспекторы жалобу аннулировали", — рассказала Олехнович.
По ее словам, кинотеатр не хочет потерять своих зрителей, поэтому не станет убирать из показа фильмы на русском языке, возможно, лишь придется потратить дополнительные средства и сделать субтитры на латышском.
"Постараемся минимизировать расходы, чтобы это по минимуму отразилось на стоимости билетов. В любом случае закрываться мы не планируем. Ну а травлю как-нибудь переживем", — заключила Олехнович.
В конце января ЦГЯ пригрозил кинотеатру штрафом в размере более 7 тысяч евро за демонстрацию фильмов на русском языке. По словам представителя ЦГЯ Сармите Павулены, кинотеатр уже штрафовали пять раз, но никаких изменений в его политике не произошло.
Фото: Flickr/Davidson