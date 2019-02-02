﻿ Начало гонки вооружений?: США и РФ заявили о выходе из ДРСМД, Mixnews.lv

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США в субботу приостановят участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующие ноты будут отправлены участникам — России, Украине, Белоруссии и Казахстану. Как сообщают РИА Новости, ответ Москвы на решение США выйти из Договора будет зеркальным — Россия приостанавливает участие в соглашении, заявил президент Владимир Путин.

В руководстве НАТО заявили, что всецело поддерживают действия США.

Согласно договору, выход из него займёт полгода. Белый Дом называет этот срок "последним шансом" для Москвы выполнить выдвинутые требования.

"Мы дали России достаточно времени на то, чтобы пересмотреть свою позицию, чтобы Россия выполнила свои обязательства. Вчера это время истекло. За эти 60 дней Россия отказалась предпринять какие-либо шаги для того, чтобы вернуться к полному и проверяемому соблюдению договора. Поэтому США со 2-го февраля приостановит выполнение обязательств по договору РСМД", — заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

В Германии неоднократно подчёркивали, что готовы использовать все свои дипломатические возможности для спасения договора.

В России отвергают обвинения США, называя их поводом для слома всей системы стратегической безопасности, и предупреждают о возможности начала новой гонки вооружений.

"Таким образом будет нанесён мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля за вооружениями и нераспространением оружия массового уничтожения. Они, наверное, начинают игру на наше экономическое изматывание через новую гонку вооружений. Они не понимают, что из прошлого мы извлекли хорошие уроки. И наши ответы на любые потенциальные вызовы будут экономически подъёмными", — сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ряд экспертов опасаются, что вслед за ДРСМД будет так или иначе "похоронен" Договор о стратегических наступательных вооружениях — последнее из пока действующих краеугольных соглашений времён Холодной войны. Срок его действия истекает в 2021 году.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не будет ввязываться в затратную для нее гонку вооружений, и спросил, возможно ли реализовать эти меры в рамках имеющегося бюджета. Шойгу ответил, что его ведомство в ближайшие дни предложит бюджетную корректировку, которая позволит провести эти работы в объемах тех средств, что предусмотрены на этот год.

При этом президент отметил, что Россия не будет размещать ракеты малой и средней дальности до тех пор, пока в Европе или других странах не появится подобное оружие американского производства.

Путин потребовал больше не инициировать переговоры с США по разоружению. Он отметил, что Вашингтон все время изыскивает предлоги для демонтажа системы безопасности в мире и не поддерживает никакие российские предложения по разоруженческой тематике.

"Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", — заявил президент.

В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" российский политолог Сергей Михеев заявил, что все страны-участники НАТО, включая Латвию, потенциально находятся на прицеле у России в случае выхода США из Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД).

Источник: Euronews