﻿ Видео: Алдис Гобземс ковырялся в носу на заседании, Mixnews.lv

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Депутат Сейма от партии KPV LV Алдис Гобземс был запечатлен во время заседания ковыряющимся в носу, а затем рассматривающим находку.

Пользователи социальной сети активно комментируют видео, снятое Rīga TV24.

"Обед депутата", - написал Сергей.

"Все ковыряются в носу... И пусть кто-нибудь попробует мне доказать, что это не так!", - отметил автор в защиту депутата.

Фото: flickr.com/photos/saeima