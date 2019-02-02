﻿ Видео: Алдис Гобземс ковырялся в носу на заседании, Mixnews.lv

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Видео: Алдис Гобземс ковырялся в носу на заседании (38)

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Политика | 2 февраля 2019 года, 14:09

Депутат Сейма от партии KPV LV Алдис Гобземс был запечатлен во время заседания ковыряющимся в носу, а затем рассматривающим находку.

Пользователи социальной сети активно комментируют видео, снятое Rīga TV24.

"Обед депутата", - написал Сергей.

"Все ковыряются в носу... И пусть кто-нибудь попробует мне доказать, что это не так!", - отметил автор в защиту депутата.

Фото: flickr.com/photos/saeima

Комментарии 38
Таня Попова2 часа назад
Блеск!Это же надо так опростоволоситься!Этот"красавчик" не только залез к себе в ноздрю,он ещё успел разглядеть свою козявку,бысренько сожрать,воровато озираясь по сторонам...Нет Слов! Люди!Оглянитетесь!Вы кого пустили во Власть? Целую неделю мы муссируем "красотку" с немытой ,толком нечесаной головой,в безобразно кофтенке,в ужасающее ошейнике на шее-котраявыдает свои "перлы" по вопросам,якобы образования,а теперь ещё и едок козявок!...Нет Предела Совершенства у наших "слуг народа"...И Смех и Слезы...
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Вот3 часа назад
Смотрите за каких жлобов вы голосовали....только в носу ковыряться могут и деньги с народа трясти.Позор таким.
2
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Miss Ann Thrope2 часа назад
Ну и что. Не в жопе же ковырялся
7
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