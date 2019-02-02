﻿ Видео: Алдис Гобземс ковырялся в носу на заседании, Mixnews.lv

Видео: Алдис Гобземс ковырялся в носу на заседании (38)
Политика | 2 февраля 2019 года, 14:09
Депутат Сейма от партии KPV LV Алдис Гобземс был запечатлен во время заседания ковыряющимся в носу, а затем рассматривающим находку.
Пользователи социальной сети активно комментируют видео, снятое Rīga TV24.
"Обед депутата", - написал Сергей.
"Все ковыряются в носу... И пусть кто-нибудь попробует мне доказать, что это не так!", - отметил автор в защиту депутата.
Фото: flickr.com/photos/saeima
Блеск!Это же надо так опростоволоситься!Этот"красавчик" не только залез к себе в ноздрю,он ещё успел разглядеть свою козявку,бысренько сожрать,воровато озираясь по сторонам...Нет Слов! Люди!Оглянитетесь!Вы кого пустили во Власть? Целую неделю мы муссируем "красотку" с немытой ,толком нечесаной головой,в безобразно кофтенке,в ужасающее ошейнике на шее-котраявыдает свои "перлы" по вопросам,якобы образования,а теперь ещё и едок козявок!...Нет Предела Совершенства у наших "слуг народа"...И Смех и Слезы...
240
Ответить
Смотрите за каких жлобов вы голосовали....только в носу ковыряться могут и деньги с народа трясти.Позор таким.
228
Ответить
Ну и что. Не в жопе же ковырялся
718
Ответить
Показать все (38)