﻿ Евродепутат: ЕП - это место для бессмысленной болтовни, Mixnews.lv

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Евродепутат: ЕП - это место для бессмысленной болтовни (49)

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Политика | 3 февраля 2019 года, 12:30

Европарламент (ЕП) - это место бессмысленной болтовни, которая не нацелена на достижение результата. Европарламент стал золотой ямой для работающих там людей, которые не хотят менять систему. Такое мнение в интервью агентству LETA выразила депутат Европарламента Ивета Григуле-Петерсе.

Политик указала, что у нее такое мнение сложилось уже в то время, когда она начала работу в Европарламенте, и оно до сих пор не изменилось.

"Люди в Европарламенте очень театрально самовыражаются на пленарных заседаниях, используя выделенное для выступлений время, чтобы набрать очки и сравнить себя друг с другом", - отметила она.

С точки зрения евродепутата, парламент Латвии также является хорошим примером места, где идет бессмысленная болтовня.

"Маленькая страна, а в Сейме 100 депутатов, это тоже в большой мере говорильня, где выступают напоказ", - заявила Григуле-Петерсе.

По словам политика, Европарламент слишком большой, чтобы перестать быть "бессмысленной говорильней".

"Европарламент однозначно слишком велик. Это огромный корабль, "Титаник", которому очень трудно быстро маневрировать. Нужно много времени и достаточно пространства, чтобы этот корабль развернуть. Несколько лет назад был кризис беженцев - пока ЕС развернулся, появились уже другие актуальные вопросы. ЕС и Европарламент не способны активно и быстро реагировать, потому что механизм принятия законопроектов очень неповоротлив. Я не знаю, что нужно делать. Мне кажется, за ответ на этот вопрос можно дать Нобелевскую премию", - заявила евродепутат.

С ее точки зрения, Европарламент - это место не для людей, которые ориентированы на результат, а для тех, кто ориентирован на "бесконечный процесс, бесконечную болтовню и продолжающееся годами решение простых вопросов".

На вопрос о том, в чем в настоящее время заключаются главные внутренние и внешние угрозы для ЕС, Григуле-Петерсе ответила, что все угрозы начинаются с внутренних угроз на всех уровнях.

"Если все страны ЕС будут счастливы, довольны и благополучны, если различия между государствами сравняются, то внешние угрозы уже не будут так важны", - уверена она.

Фото: facebook.com/EsandESnews/

Комментарии 49
нина3 часа назад
можно подумать мы этого не знали,депутаты жируют на свои огромные зарплаты и голосуют не по совести,а по указке сверху !!!
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Мнение3 часа назад
А придурок уже в каждой новости визжит про криеву пасауле. Действительно как Дормео по телевизору
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моцарт3 часа назад
Разумеется, что все эти парламенты раздуты по количеству человек и место для болтовни, там же не создаётся никакой конечный ПРОДУКТ, а то что они принимают отвечает их ЛИЧНЫМ ИНТЕРЕСАМ, например: их огромное жалование, каждый год они его повышают и не на ту сумму , что пенсионерам и инвалидам, а опять же на огромную и неприличную, второе, это принятие различных законов под конкретных людей и их бизнеса, например вот эта КОЗ, незаконно 2 миллиарда уже с народа собрали, и нет виновных, когда здесь конкретно есть имена и фамилии этой аферы, и они должны быть привлечены к уголовной ответственности!!! И так они там живут в парламентах в своё удовольствие и жируют на наши налоги!!! И им ничего, а народу Закон.
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