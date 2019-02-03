﻿ Пабрикс: наступили трудные времена для мировой дипломатии, Mixnews.lv

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С выходом США и России из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) для мировой дипломатии наступили долгие и трудные времена в попытках достичь соглашения о нераспространении ядерного оружия и ракет, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

1 февраля США заявили о выходе из договора, обвинив Россию в том, что она не соблюдала договор. Россия эти обвинения отрицала и 2 февраля в ответ на решение США приостановила свое участие в договоре.

"Если говорить об этом договоре, то я вижу его в более широком контексте с поведением России на международной арене в целом. Это означает, что правящие круги России в принципе бросают вызов существовавшим ранее нормам международного права и договорам", - указал министр.

Он добавил, что нарушение ДРСМД - лишь один из примеров того, что Россия готова расторгать международные договоры.

"С этой точки зрения понятна реакция правительства США, потому что какой смысл придерживаться договоров, если вторая сторона их нарушает? И Россия, по информации, имеющейся у нас и у наших западных союзников, размешением ракет, испытаниями и производством уже достаточно давно нарушила этот договор. Это факт", - заявил Пабрикс.

Он напомнил о том, что США и президент Дональд Трамп уже примерно год назад предупреждали, что, если Россия не прекратит "подобное поведение", США выйдут из договора.

По словам министра, "мягкая тактика" до сих пор не приводила к успеху в отношениях с Россией, потому реакция США понятна.

На вопрос о том, каково влияние этих событий на Латвию, министр ответил, что прямой угрозы нет.

"Латвия, Балтия, этот регион и без этих ракет были подвержены угрозе нападения всего остального российского арсенала. К нам это прямо не относится, скорее это "холодный душ" для стран Западной Европы, которым придется понять, что, если Россия будет далее развивать это оружие без ограничений, эти государства подвергнутся большему риску", - пояснил Пабрикс.

Он считает, что конкретные ракеты создают большую угрозу именно для Западной Европы, а несоблюдение договора и незаключение нового создают риск эскалации вооружения без каких-либо ограничений.

ДРСМД был подписан в 1987 году и вступил в силу годом позднее. Он был призван сдержать гонку вооружений, разгоревшуюся во второй половине 1970-х годов. Тогда США и СССР начали разворачивать в Европе свои ядерные боевые средства. Советские "евростратегические" комплексы "Пионер" и американские группировки средней дальности с баллистическими "Першинг-2" и крылатыми "Томагавками" пребывали в состоянии боевой готовности.

По соглашению США и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. При этом аналогичные ракеты морского и воздушного базирования в документ включены не были.

Кроме того, стороны в течение трех лет обязались уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Для контроля за выполнением каждая сторона могла проводить инспекции.

Фото: flickr.com/Latvijas armija