﻿ Кайминьш попросит правление KPV LV исключить Гобземса из партии, Mixnews.lv

Политика |

Основатель партии KPV LV Артусс Кайминьш собирается предложить правлению политической силы исключить Алдиса Гобземса из партии. Эту информации сам Кайминьш подтвердил в интервью Латвийскому телевидению.

Отмечается, руководство партии может решить этот вопрос уже завтра. Кайминьш более подробных комментариев не предоставил, лишь подтвердил, что попросит правление KPV LV принять решение об исключении Гобземса из партии.

Сопредседатель партии KPV LV Линда Лиепиня отказалась комментировать эту информацию. Также от комментариев воздержались члены правления Мика Визбулис и министр экономики Ральф Немиро.

Сам Гобземс в интервью агентству LETA указал, что ничего не слышал о планах исключить его из партии.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года Кайминьш получил электронное письмо с аудиозаписью личного разговора Гобземса. На аудиозаписи Гобземс оскорблял основателя KPV LV.

Фото: flickr.com/saeima