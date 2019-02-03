﻿ СМИ: стало известно, как Ушаков связан со сделками Rīgas satiksme, Mixnews.lv

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Заключенный под стражу в рамках дела о закупках Rīgas satiksme бизнесмен Марис Мартинсонс через предпринимательскую деятельность связан с бывшим советником мэра Риги Нила Ушакова Эриком Тейлансом. Именно это и связывает градоначальника со сделками Rīgas satiksme, сообщает передача Nekā personīga.

Тейланс стал советником в 2009 году, однако после выборов 2017 года Ушаков отказался от его услуг. Мэр не объяснил журналистам, почему он это сделал.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Тейланса не допрашивало. Бывший советник мэра уже длительное время находится в Дубае, выяснили журналисты.

Передача сообщает, владельцы предприятия Pilsētas līnijas, у которого уже более 10 лет есть эксклюзивный договор с Rīgas satiksme о размещении рекламы в общественном транспорте и на остановках, являются доверенными лицами и Мартинсонса, и Тейланса.

В 2007 году 42% предприятия перешли во владение связанной с Мартинсонсом Иевы Шарипо. Они оба являются членами совета мотокроссового клуба MX Moduls. Шарипо отрицает, что Мартинсонс заинтересован в предприятии Pilsētas līnijās.

"Я знакома с Мартинсонсом, потому что в свое время нас объединяли деловые отношения. Моя частная предпринимательская деятельность никак не связана с Мартинсонсом", - подчеркнула она.

В 2009 году вместе с изменениями в политическом руководстве Риги, сменились и владельцы Pilsētas līnijas. Действующие свою долю уменьшили, чтобы передать 30% компании Well Media Rīga. В числе владельцев фирмы фигурируют близкий деловой партнер экс-советника Ушакова Эрика Тейланса - предприниматель Борис Царев и его жена, сообщает Nekā personīga.

Царев попал во внимание СМИ в 2015 году, когда было раскрыто мошенничество с моющими средствами в Rīgas satiksme. Предприятие заплатило около 800 000 евро за воду, а не специальные химические средства. Часть из этих денег была передана лицам, которых называли "страховщиками". Они проследили за тем, чтобы закупки Rīgas satiksme были благоприятными для организаторов схемы.

Как рассказала участвовавшая в схеме Вита Бауровска, Царев выступал контактным лицом, деньги везли в офис на улице Антонияс 23. Там расположен офис опосредованно принадлежащей Тейлансу компании Baltijas apdrošināšanas nams, а также фирме Царева.

В свою очередь жена Тейланса Юлия Тейлане и Царев являются совладельцами компании Atollo brokers. Фирма помогает выбрать страховщиков для транспорта Rīgas satiksme и здоровья сотрудников.

Ни Царев, ни Шарипо не участвуют в ежедневной работе предприятия Pilsētas līnijas, пояснили в передаче.

Сообщается, что в 2017 году оборот предприятия составил 1,6 миллионов евро, компания заработала 411 000 евро. Доход за предыдущие годы также составляет сотни тысяч евро.

Напомним, сотрудники KNAB в среду провели обыски в рабочем кабинете в Рижской думе и в доме мэра Риги Нила Ушакова в рамках ранее начатого уголовного процесса о закупках Rīgas satiksme.

Фото: flickr.com/Rīgas Dome