﻿ Алдис Гобземс исключен из партии KPV LV, Mixnews.lv

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Правление KPV LV постановило сегодня исключить из рядов партии Алдиса Гобземса, бывшего кандидата в премьер-министры от этой партии.

Вопрос инициировал основатель KPV LV Артус Кайминьш, сообщило ранее Латвийское телевидение. Министр экономики Ральф Немиро сообщил, что документы по этому вопросу подали и другие члены партии.

Согласно уставу KPV LV, решение об исключении вступает в силу через месяц после принятия, и оно может быть оспорено в правлении партии.

Еще в воскресенье член правления KPV LV Линда Лиепиня заявила агентству ЛЕТА, что не будет комментировать вопрос об исключении Гобземса из партии.

Сам Гобземс на вопрос о том, было ли ему известно о планах исключить его из KPV LV, ответил вчера, что вопрос нужно задавать правлению партии, а лично он об этом не слышал.

30 января фракция KPV LV приняла решение продолжить работу в полном составе, несмотря на то, что 11 ее депутатов поддержали правительство Кришьяниса Кариньша, а пять депутатов не поддержали.