﻿ Политолог: избирателям KPV LV нужно шоу - Кайминьш его обеспечивает, Mixnews.lv

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Избирателей KPV LV вряд ли оттолкнут внутренние разборки партии, так как изначально их интересовало шоу, а не политика. Об этом в интервью радио Baltkom сказал политолог Юрис Розенвалдс.

"Кайминьш проявил себя в политике через шоу, поэтому он его продолжает. И их избирателей интересует не политика, а шоу. У партии изначально много лозунгов. Им не нравятся правительство, но что делать дальше никто не знает. На работу фракции исключение Гбземса особо не повлияет, так как у них там вообще все не очень ясно, идет проявление внутренней борьбы", - сказал он.

Сегодня утром правление KPV LV постановило исключить из рядов партии Алдиса Гобземса, бывшего кандидата в премьер-министры от этой партии.

Вопрос инициировал основатель KPV LV Артус Кайминьш, сообщило ранее Латвийское телевидение. Министр экономики Ральф Немиро сообщил, что документы по этому вопросу подали и другие члены партии.

Согласно уставу KPV LV, решение об исключении вступает в силу через месяц после принятия, и оно может быть оспорено в правлении партии.

Фото: Mixnews.lv