﻿ Премьер: KPV LV - это стабильная опора для правительства, Mixnews.lv

Премьер: KPV LV - это стабильная опора для правительства (6)
Партия KPV LV и ее фракция в Сейме являются стабильной опорой для правительства, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").
После совещания коалиционных партий премьер заявил журналистам, что правительство очень квалифицированное, партнеры сотрудничают между собой.
На вопрос, не могут ли процессы в KPV LV повлиять на коалицию, премьер сказал, что никаких опасений и страхов по этому поводу нет.
Как сообщалось ранее, правление KPV LV сегодня постановило исключить из рядов партии одного из своих лидеров Алдиса Гобземса, который был кандидатом партии в премьеры.
После этого он заявил, что не исключает вероятности со временем сформировать новую организацию, не уточнив, подразумевает ли новую партию.
По словам Гобземса, к ней присоединятся и другие члены KPV LV, которые выйдут из партии.
Фото: facebook.com/KamPiederValsts/
сразу стал лояльным всем,кто бы не пришел к власти со стороны американцев.
Былоя,видимо,что предьявить клоуну и сказать,что будешь играть спектакли в Гуантаномо.)))
Гвозди бы делать из этих людей ,не было б в мире крепче гвоздей.