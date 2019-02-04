﻿ Премьер: KPV LV - это стабильная опора для правительства, Mixnews.lv

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Партия KPV LV и ее фракция в Сейме являются стабильной опорой для правительства, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

После совещания коалиционных партий премьер заявил журналистам, что правительство очень квалифицированное, партнеры сотрудничают между собой.

На вопрос, не могут ли процессы в KPV LV повлиять на коалицию, премьер сказал, что никаких опасений и страхов по этому поводу нет.

Как сообщалось ранее, правление KPV LV сегодня постановило исключить из рядов партии одного из своих лидеров Алдиса Гобземса, который был кандидатом партии в премьеры.

После этого он заявил, что не исключает вероятности со временем сформировать новую организацию, не уточнив, подразумевает ли новую партию.

По словам Гобземса, к ней присоединятся и другие члены KPV LV, которые выйдут из партии.

Фото: facebook.com/KamPiederValsts/