﻿ Юрашс пока не собирается складывать депутатский мандат, Mixnews.lv

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Депутат Сейма и парламентский секретарь Министерства юстиции Юрис Юрашс (Новая консервативная партия, НКП), которого парламент выдал для уголовного преследования, пока не сложит мандат.

Как Юрашс заявил агентству LETA, в настоящее время не известно, передаст ли прокуратура в суд уголовное дело, по которому ему инкриминируется разглашение государственной тайны.

Юрашс указал, что прокурор должен объективно оценить материалы дела и допросить заявленных им свидетелей - бывших и нынешних работников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которые могут подтвердить, что в бюро случай с попыткой его подкупа не расследовался.

Юрашс уверен, что в результате объективного расследования прокуратура не станет передавать дело в суд, а закроет его.

"Учитывая вышесказанное, считаю, что до тех пор, пока дело находится в прокуратуре, нелогично складывать мандат. В случае, если прокуратура дело прекратит, сложение мандата будет абсурдным", - отметил депутат.

Министр юстиции Янис Борданс (НКП) сегодня сообщил журналистам, что Юрашс также сможет продолжать выполнять обязанности парламентского секретаря Минюста.

Как сообщалось ранее, парламентское большинство согласилось удовлетворить просьбу Генпрокуратуры и выдало Юрашса для уголовного преследования по делу о разглашении гостайны.

Ранее Юрашс заявил, что дело против него построено на "лжи и полуправде".

Он уверен, что дело мотивировано политически, а генеральный прокурор Эрик Калнмейерс действует как "адвокат олигархов". Перед голосованием в Сейме он выразил уверенность в том, то сумеет доказать свою правду в суде.

С просьбой о выдаче Юрашса обратился в Сейм прокурор отдела по расследованию особо важных дел Марис Урбанс.

Юрашс ранее публично заявил, что ему предлагалась взятка, чтобы уголовный процесс бывшего руководителя предприятия Latvijas dzelzceļš Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского был переквалифицирован с взяточничества на торговлю влиянием.

Юрашс утверждал, что со стороны правоохранительных органов на эти заявления не последовало никакой реакции, после чего он рассказал о происшедшем в СМИ. За обнародование этой информации против него был начат уголовный процесс.

Уголовный закон предусматривает за умышленное разглашение государственной тайны лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы, денежный штраф с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Фото: flickr.com/saeima