﻿ Новые рейтинги партий: самый резкий спад у KPV LV, Mixnews.lv

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В январе этого года на 3,3% упал уровень поддержки избирателей политической партии KPV LV - это самый резкий спад рейтинга, по сравнению с остальными партиями. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим центром SKDS по заказу Латвийского телевидения.

Starp 13. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem partijai @kpv_lv pēcvēlēšanu laiks ir nesis visievērojamāko reitinga kritumu, norāda janvārī tapusī SKDS aptauja. Otrie lielākie zaudētāji – @SaskanaOnline. Vislielākie veiksminieki - @konservativie. https://t.co/N7Ip9gMGwR pic.twitter.com/JkExFPnabX — LTV Panorama (@ltvpanorama) 4 февраля 2019 г.

Партию "Согласие" стали поддерживать на 3,2% меньше избирателей, чем в декабре прошлого года, однако, политическая сила по-прежнему имеет наибольшее число сторонников - их 17,4%.

Второе место в рейтинге партий занимает Новая консервативная партия (НКП), за которую проголосовали бы 12,1% опрошенных. В декабре показатель был на 3,2% меньше - 8,9%.

За ней следует Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) с 8,1%, по сравнению с 6,6% в декабре.

За Национальное объединение Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) свои голоса отдали бы 7,7% жителей. В декабре за партию хотели проголосовать только 6,5% избирателей.

Между тем за партию KPV LV свои голоса были готовы отдать только 7,1% опрошенных.

Готовность проголосовать за объединение "Для развития/За!" выразили 6,7% избирателей, хотя в декабре за политическую силу хотели проголосовать лишь 6,2% опрошенных.

Самым низким уровнем поддержки избирателей обладает партия "Новое Единство" - за нее свои голоса были готовы отдать лишь 4% респондентов.

Фото: flickr.com/saeima