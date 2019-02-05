﻿ Четвертая Атмода? Партия No sirds Latvijai сменила название, Mixnews.lv

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Партия No sirds Latvijai (NSL) в дальнейшем будет работать под новым названием Atmoda, и, возможно, объединится с Латвийской социал-демократической рабочей партией (ЛСДРП), Христианским демократическим союзом Латвии (KDS) и партией "Честь служить нашей Латвии", свидетельствует информация, опубликованная на сайте политической силы.

Решение о смене названия партии было принято единогласно на собрании политической силы, которое состоялось 31 января. Реорганизация партии предусматривает также объединение с единомышленниками из других политических сил, чтобы таким образом сохранить традиционную, латышскую культурную среду и независимую Латвию, где главными являются интересы латвийского народа и семейные ценности.

В ближайшем времени станет известно, какие партии войдут в состав Atmoda. Отмечается, что после этого будет заключен совместный договор, предусматривающий двухлетний переходный период, во время которого во всех структурах Atmoda по принципу паритета будут избраны представители сторон.

"У нас есть единомышленники в трех разных партиях: ЛСДРП, KDS и "Честь служить нашей Латвии". Если взять программы этих партий, станет видно, что они совпадают с нашей на почти 90%, если не на все 100%. Активные люди в этих партиях продолжают политическую жизнь и ставят на первое место те ценности, которые находятся и в ядре нашей партии", - заявила председатель правления NSL Ингуна Судраба.

В заявлении говорится, что низкий уровень экономической безопасности населения создает заколдованный круг, когда жители в трудоспособном возрасте покидают страну. В результате сокращаются инвестиции в образование и социальную сферу, в семьи с детьми, что усиливает демографический кризис и снова вызывает эмиграцию.

Поэтому в программу Atmoda включены такие принципы, как независимость Латвии среди стран ЕС, законность, улучшение демографической ситуации, содействие доступности медицинских и социальных услуг, приумножение благосостояния всей страны и каждой семьи.

На выборах в 13-й Сейм NSL набрала 0,84% голосов, а ЛСДРП, KDS и "Честь служить нашей Латвии" стартовали вместе и набрали 0,2%.

Фото: facebook.com/NoSirdsLatvijai