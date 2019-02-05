﻿ Утверждена новый руководитель Службы госдоходов, Mixnews.lv

Утверждена новый руководитель Службы госдоходов (23)
Кабинет министров сегодня утвердил Иеву Яунземе в должности гендиректора Службы госдоходов (СГД).
После утверждения в должности Яунземе заявила журналистам, что не планирует уменьшать штат СГД, но будет искать эксперта по борьбе с теневой экономикой.
Яунземе рассчитывает руководить командой, которая уважает честных налогоплательщиков, но с нетерпимостью относится к тем, кто не платит налоги.
Также она заявила, что в налоговой администрации не планируется сокращать количество работников, с учетом того, что в предыдущие годы именно в СГД штат сокращался наиболее стремительно - примерно на 300 человек.
"Добросовестным сотрудникам нечего опасаться, а тем, которые недобросовестные... я сделаю все, чтобы репутация СГД была чистой", - сказала Яунземе.
Министр финансов Янис Рейрс со своей стороны заявил, что Яунземе должна продолжать работу, начатую прежним руководителем СГД Илзе Цируле - развивать Службу госдоходов как сервисное учреждение, которое благоволит к предпринимателям, платящим налоги, и строго относится к тем, кто их не платит.
Яунземе выиграла конкурс на должность руководителя СГД при предыдущем правительстве, но вопрос о ее утверждении в должности был оставлен новому Кабинету министров.
Яунземе была руководителем администрации Министерства экономики, а до этого - госсекретарем Министерства благосостояния, шесть лет возглавляла Совет по конкуренции, была советником постпредства Латвии в ЕС, четыре года была гендиректором Латвийской конфедерации работодателей.
Иева Яунземе на Международной конференции труда в Женеве, 2015 год
Должность гендиректора СГД стала вакантной после того, как 10 марта 2018 года скоропостижно скончалась занимавшая эту должность Илзе Цируле.
умножаем на 12 месяцев 3600 Евро в год , налогоплательщик ,БЛИН??? ПАРАЗИТ !!!
Но вот ВОНИ от тебя в ИНЕТЕ как раз на эти 3600 Евро !!!!