﻿ Утверждена новый руководитель Службы госдоходов, Mixnews.lv

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Кабинет министров сегодня утвердил Иеву Яунземе в должности гендиректора Службы госдоходов (СГД).

После утверждения в должности Яунземе заявила журналистам, что не планирует уменьшать штат СГД, но будет искать эксперта по борьбе с теневой экономикой.

Яунземе рассчитывает руководить командой, которая уважает честных налогоплательщиков, но с нетерпимостью относится к тем, кто не платит налоги.

Также она заявила, что в налоговой администрации не планируется сокращать количество работников, с учетом того, что в предыдущие годы именно в СГД штат сокращался наиболее стремительно - примерно на 300 человек.

"Добросовестным сотрудникам нечего опасаться, а тем, которые недобросовестные... я сделаю все, чтобы репутация СГД была чистой", - сказала Яунземе.

Министр финансов Янис Рейрс со своей стороны заявил, что Яунземе должна продолжать работу, начатую прежним руководителем СГД Илзе Цируле - развивать Службу госдоходов как сервисное учреждение, которое благоволит к предпринимателям, платящим налоги, и строго относится к тем, кто их не платит.

Яунземе выиграла конкурс на должность руководителя СГД при предыдущем правительстве, но вопрос о ее утверждении в должности был оставлен новому Кабинету министров.

Яунземе была руководителем администрации Министерства экономики, а до этого - госсекретарем Министерства благосостояния, шесть лет возглавляла Совет по конкуренции, была советником постпредства Латвии в ЕС, четыре года была гендиректором Латвийской конфедерации работодателей.

Иева Яунземе на Международной конференции труда в Женеве, 2015 год

Должность гендиректора СГД стала вакантной после того, как 10 марта 2018 года скоропостижно скончалась занимавшая эту должность Илзе Цируле.