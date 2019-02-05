﻿ Ушаков: митинг 9 февраля должен защитить рижан, а не меня, Mixnews.lv

Ушаков: митинг 9 февраля должен защитить рижан, а не меня (54)

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Политика | 5 февраля 2019 года, 12:57

Митинг, который партия "Согласие" планирует провести на Ратушной площади в Риге 9 февраля, не нацелен исключительно на поддержку мэра Риги Нила Ушакова — он призван напомнить о праве рижан самостоятельно выбирать городскую власть. Об этом в интервью Первому Балтийскому каналу заявил сам Ушаков.

"Митинг в субботу не про меня или "Согласие". Митинг на Ратушной площади про то, что только рижане должны решать, кто управляет Ригой, а кто нет. А не конгрессы националистов, которые снова говорят о латышской Риге", - сказал мэр.

Он настаивает на своей невиновности, а также на том, что дело муниципального предприятия Rīgas satiksme должно быть тщательно расследовано.

"Я знаю, что мне нечего бояться и что я не совершал никаких противоправных действий. И я больше других заинтересован в полном расследовании произошедшего в Rīgas satiksme", - подчеркнул Ушаков.

Как уже сообщалось, партия "Согласие" 9 февраля планирует провести митинг в поддержку честных выборов и право рижан самостоятельно выбирать руководителя города. Как указано в сообщении, опубликованном на странице в Facebook, пикет состоится в 12 часов на Ратушной площади.

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) 30 января провели обыски в рабочем кабинете в Рижской думе и в доме мэра Риги Нила Ушакова в рамках ранее начатого уголовного процесса о закупках Rīgas satiksme.

Ранее KNAB начал уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками Rīgas satiksme, к которым причастны представители чешского и польского предприятий, должностные лица Рижской думы и Rīgas satiksme. Взятки давались за поставки предприятию нового общественного транспорта.

Фото: Flickr/Rīgas dome

Комментарии 54
гражданин Латвии3 часа назад
Как идти за русские школы, Нилс Ушаковс говорил, что митинги это не наш метод. Идите вы в жопу градоначальник. Подавайте в суд!
9
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!2 часа назад
Ты, дурак, лучше молись чтобы Ушаков устоял, так как Согласие - один из важнейший элемент стабильности вашей системы. Задача Согласия морочить головы своей части электората и стравливать общественное недовольство в паровозный свисток.
19
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Удивляющийся2 часа назад
Лично на мой взгляд - фальшстарт и с точки зрения психологии, и с точки зрения погоды, и с точки зрения повода - из всех аспектов с организационной точки зрения только день недели выбрали правильно. Если бы выдвинули пару-тройку актуальных поводов, и если бы время от времени практиковали такие мероприятия с электоратом - одно, а тут как упразднение преподавания точных наук на родном языке для детей - так только звук завывающего ветра, а как задница пригорает - так давайте, бегите морозить зад.
6
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