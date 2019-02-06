﻿ Пабрикс: отказ министров от привилегий нанесет ущерб государству, Mixnews.lv

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У нового министра обороны Артиса Пабрикса ("Для развития/За!"), которому как бывшему евродепутату часто приходилось совершать перелеты, есть так называемая VIP-карта лояльности airBaltic, так как он согласился ее принять и не считает нужным отказываться от привилегий, пишет Jauns.lv.

Политик считает, что и другим его коллегам в правительстве не стоит сразу отказываться от такой карты, так как привилегии предоставляются не конкретному человеку, а должности.

"Здесь надо смотреть с точки зрения понимания Европейского Союза, необходима ли VIP-карта для должности, помогает ли она. Я не думаю, что здесь надо автоматически по популистским причинам аргументировать этот вопрос", - сказал Пабрикс в интервью программе LNT Ziņas.

Министр считает, что отдельные преимущества, которые даются обладателям карты, например, возможность проноса дополнительного багажа, не растрачивает, а наоборот экономит государственные средства.

"Если мы посмотрим с государственной точки зрения, с чисто экономической выгоды, то на самом деле - это не разбазаривание государственных денег, так как, когда нужно покупать билеты министрам, надо часто доплачивать, например, за багаж. Глядя с этой точки зрения, деньги, которые пришлось бы тратить на дополнительный багаж, вернуться обратно в бюджет", - пояснил Пабрикс.

Национальный авиаперевозчик airBaltic карты лояльности некоторым должностным лицам предоставляет уже начиная с 2009 года. Благодаря такой карте, ее обладатель может дважды в год бесплатно совершать перелеты в бизнес-классе, быстрее пройти контроль безопасности, имеет возможность пользоваться залами отдыха для клиентов бизнес-класса и бесплатно провозить дополнительный багаж.

Новый министр сообщения Талис Линкайтс (Новая консервативная партия) решил публично отказаться от VIP-статуса, который ему предложила латвийская национальная авиакомпания airBaltic.

"airBaltic прислала предложение сделать наш опыт сотрудничества более приятным, присвоив VIP-статус. Отправил обратно, указав, что это будет несправедливо по отношению к тем четырем миллионам пассажиров, которые пользуются услугами авиакомпании ежегодно", - написал Талис Линкайтс.

AirBaltic bija atsūtījis piedāvājumu padarīt sadarbības pieredzi patīkamāku, piešķirot VIP statusu. Aizsūtīju atpakaļ norādot, ka tas nebūtu godīgi attiecībā pret tiem vairāk kā 4M pasažieru, kas izmanto a/k pakalpojumus ik gadu pic.twitter.com/tmGjmOI3hf — Tālis Linkaits (@Talis_L) January 30, 2019

Министр также приложил к своему посту фотографию письма, в котором объясняет свой поступок тем, что считает данное предложение неэтичным и даже незаконным, ссылаясь на статью о конфликте интересов государственного чиновника.

После того как Линкайтс публично отказался от карты привилегий airBaltic, этим заинтересовалось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), сообщил канал TV3. В KNAB сообщили, что принимать такое предложение от коммерческой компании министры не имели права, потому что они пользовались бы им не только как должностные, но и как частные лица.

Как сообщает LNT Ziņas, сейчас уже противоречиво оцениваемая карта еще находится на "пути" к новым министрам. Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) о такой карте ничего не слышала, тогда как министр внутренних дел Сандис Гиргенс надеется, что ему такая карта не будет выслана. «Потому что мы являемся такими же самыми людьми, что и народ», - обосновал политик.

Четкий ответ, как действовать министрам в такой ситуации, не предоставляет глава Кабмина Кришьянис Кариньш («Новое Единство»). Его представитель указал LNT Ziņas, что сам премьер карту лояльности не получал и ему, например, залы для VIP-персон полагаются как высшему должностному лицу согласно государственному протоколу и по соображениям безопасности.

Источник: Jauns.lv