﻿ МВД: ситуация плачевная, нам нужны 22 млн евро, Mixnews.lv

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Новый министр внутренних дел Сандис Гиргенс на неотложные нужды в сфере внутренних дел запросит в бюджете этого года 22 млн евро, которых в настоящее время у министерства нет, пишет nra.lv.

Как министр сказал в передаче "Утренняя панорама" на LTV, дополнительные средства МВД нужны на транспорт, укрепление восточной границы, подорожание топлива, введение рекомендаций Moneyval и на другие меры.

Гиргенс отметил, что сфера внутренних дел в настоящее время не является бюджетным приоритетом, тем не менее он постарается убедить коллег в необходимости выделения дополнительных средств. Параллельно будет проводиться аудит в системе внутренних дел, чтобы найти дополнительные средства, но возможностей для большой экономии министр не видит.

В целом ситуацию с финансированием органов внутренних дел Гиргенс оценил как плачевную. Он считает, что нужно повышать качество расследования и уровень образования работников, уменьшать количество дел, которые ведут следователи, и т. д.

По словам министра, в рамках имеющегося финансирования полиция работает достаточно хорошо, поэтому он не видит причин рассматривать соответствие должности начальника Госполиции Интса Кюзиса. Также положительно новый глава МВД отозвался о работе Государственной пожарно-спасательной службы.

Фото: Flickr/Valsts policija/Valsts kanceleja