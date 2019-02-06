﻿ Исключенный из KPV LV Гобземс ищет патриотичных офицеров, Mixnews.lv

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Исключенный из партии KPV LV депутат Сейма Алдис Гобземс уже ищет сторонников для нового движения. Гобземс разместил в Facebook пост, в котором призывает около 50 добровольцев с организаторские способностями откликнуться, чтобы начать работу по созданию новой организации. Политик намерен на первом этапе охватить аудиторию до 10 000 человек. Особо политик надеется на отклик патриотично настроенных офицеров.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 4 февраля правление KPV LV решило исключить Гобземса из партии. После этого он сразу заявил, что планирует создать новую организацию, но не уточнил, будет ли это партия.