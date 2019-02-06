﻿ Исключенный из KPV LV Гобземс ищет патриотичных офицеров, Mixnews.lv

Исключенный из KPV LV Гобземс ищет патриотичных офицеров (9)
Политика | 6 февраля 2019 года, 12:42
Исключенный из партии KPV LV депутат Сейма Алдис Гобземс уже ищет сторонников для нового движения. Гобземс разместил в Facebook пост, в котором призывает около 50 добровольцев с организаторские способностями откликнуться, чтобы начать работу по созданию новой организации. Политик намерен на первом этапе охватить аудиторию до 10 000 человек. Особо политик надеется на отклик патриотично настроенных офицеров.
Напомним, как ранее писал Mixnews, 4 февраля правление KPV LV решило исключить Гобземса из партии. После этого он сразу заявил, что планирует создать новую организацию, но не уточнил, будет ли это партия.
А деньги есть чем заплатить?, или опять лохов ищешь? Какие нахрен патриоты в этой стране которой больше нет. Остались голодные латыши, вымирающие хуторяне, коррумпированное правительство, сейм и ты зачуханный и ни кому не нужный идиот. Короче, пшел на...уй чмошник!
511
Ответить
Es pats meklèju savai sievai Latviesu Patriotam patriotisko kuili,jo vairs nav spèka vinu apmierinàt
34
Ответить
Пригласи к себе в партию бывшего офицера Граудыньша, он скучает по власти.
11
Ответить
Показать все (9)