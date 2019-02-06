﻿ Гобземс исключен и из фракции KPV LV в Сейме, Mixnews.lv

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Депутат Сейма Алдис Гобземс сегодня исключен из парламентской фракции партии KPV LV, сообщил агентству LETA председатель фракции Атис Закатистов.

Голосование на заседании фракции было закрытым, большинство депутатов проголосовало за исключение Гобземса.

Гобземс в разговоре с журналистами выразил благодарность Закатистову, который "в этот достаточно безумный период" был отличным председателем фракции.

Он заявил также, что "сегодня заряжен позитивно" и вместе с людьми, которые откликнулись на его призыв, создаст "мощное, конкурентоспособное, народное формирование", которое перерастет в серьезное движение.

Гобземсу напомнили, что перед выборами кандидаты от KPV LV подписали договор, который предусматривает сложение мандата в случае, если депутат покинет фракцию. По его словам, такого соглашения он не подписывал и его это не касается, так как Гобземс был исключен.

Как сообщалось ранее, 4 февраля правление KPV LV постановило исключить Гобземса из партии.

Согласно уставу KPV LV, решение об исключении вступает в силу через месяц после принятия и может быть оспорено в правлении партии.

Основатель KPV LV Артус Кайминьш после заседания правления сказал журналистам, что поступили заявления от членов партии с предложением об исключении Гобземса, и он исключен большинством голосов.

Кайминьш не назвал, кто именно голосовал за исключение Гобземса, потому что голосование было закрытым. Неофициально известно, что это были Кайминьш, Немиро и Микс Визбулис, а против голосовали Атис Закатистов и Линда Лиепиня.

По словам Кайминьша, претензии к Гобземсу связаны с "систематическим подрывом имиджа партии", также было "много патологической лжи", которую Гобземс озвучивал и с трибуны Сейма.

Гобземс может учредить свою партию, что он давно уже и хотел сделать, добавил Кайминьш. Он не исключил, что за Гобземсом может последовать еще кто-то из членов KPV LV.

30 января фракция KPV LV приняла решение продолжить работу в полном составе, несмотря на то, что 11 ее депутатов поддержали правительство Кришьяниса Кариньша, а пять депутатов, в том числе Гобземс, голосовали против.

Фото: flickr.com/Saema