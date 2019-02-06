﻿ "Это - нормально": за два дня KPV LV покинули 12 человек, Mixnews.lv

"Это - нормально": за два дня KPV LV покинули 12 человек (2)
Политика | 6 февраля 2019 года, 18:49
Из партии KPV LV за последние два дня вышли 12 человек, вступили пятеро, рассказал журналистам сопредседатель KPV LV Артус Кайминьш.
По его словам, это нормальный процесс.
Как сообщалось ранее, KPV LV в последнее время сталкивается со сложностями. Во фракции не было единого мнения об утверждении правительства, 11 ее членов проголосовали за, пять против.
Также нарастали разногласия между Кайминьшем и бывшим депутатом фракции Алдисом Гобземсом. В последние дни они достигли кульминации и завершились исключением Гобземса из партии и фракции.
Фото: flickr.com/Saeima
Похуй
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Novēlu Kaimiņa kungam veiksmīgu politisko darbību!
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