﻿ Латвия поддержит международную коалицию в борьбе с ИГИЛ, Mixnews.lv

Латвия поддержит международную коалицию в борьбе с ИГИЛ (21)

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Политика | 7 февраля 2019 года, 07:17

В среду, 6 февраля, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич участвовал в собрании международной коалиции по борьбе с "Исламским Государством" (ИГИЛ) в Вашингтоне, во время которого он подтвердил намерение Латвии продолжать поддерживать усилия коалиции, в том числе с помощью латвийских военных экспертов, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

МИД указал, что в ходе собрания министры вовлеченных в коалицию стран и руководители организаций обсуждали прогресс, который был достигнут в борьбе против группировки ИГИЛ в Ираке и Сирии. Также прошла дискуссия о целях и задачах на 2019 год, учитывая изменения в тактике и структуре террористической группировки.

Ринкевич подчеркнул, что международная коалиция решила очень важную задачу - "Исламское Государство" почти полностью изгнано из Ирака и Сирии. Однако работа еще не окончена, коалиции нужно продолжать координировать действия, чтобы не допустить распространения идеологии ИГИЛ.

"Борьба с терроризмом еще не завершена, поскольку до сих пор нужны большие усилия, чтобы освободить Сирию от присутствия ИГИЛ и бороться с глобальной террористической сетью. ИГ до сих пор присутствует в разных краях света, от Йемена до Египта, в Ливии и Афганистане. ИГИЛ сотрудничает с другими террористическими сетями или даже конкурирует с ними. В любом случае результат идентичен - потеря невинных жизней и бесконечный цикл радикализации с применением насилия", - заявил Ринкевич.

Министр также выразил мнение, что террористы меняют свою тактику, учитывая, что ИГИЛ теряет все больше территориального влияния в Ираке и Сирии. В видении Латвии, международной коалиции стоит продолжить применение своей тактики. По словам политика, ИГИЛ действует как ассиметричный повстанец в разных нестабильных регионах.

"Рабочим группам коалиции и отдельным ее членам стоило бы прилагать большие усилия, чтобы найти иностранных террористов, предотвратить финансирование терроризма и его пропаганду. В то же время важно сохранить успешную координацию и соблюдать международные правовые акты", - отметил Ринкевич.

Международная коалиция по борьбе с ИГ создана в 2014 году. В нее входят 79 стран и организаций, который объединились с целью борьбы против ИГИЛ и предотвращения исходящих от него угроз. Для достижения целей коалиции в Ирак были отправлены шесть латвийских военных инструкторов для обучения оборонных сил.

Фото: flickr.com/Saeima

Комментарии 21
Да кто бы сомневался2 часа назад
Поддерживает лифчик сиськи, а Латвия поддержит вообще все, что скажут в Вашингтоне. Если завтра там заявят, что исламский терроризм это благо, то Латвия первой и поддержит.
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абвгд2 часа назад
Жопой,что-ли,этот пидер собирается поддерживать?
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Tom2 часа назад
А чем ему еще "поддерживать"? Не мозгами же, которых у него нет. Только задница и осталась. :))))
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