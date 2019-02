﻿ Латвия поддержит международную коалицию в борьбе с ИГИЛ, Mixnews.lv

Политика |

В среду, 6 февраля, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич участвовал в собрании международной коалиции по борьбе с "Исламским Государством" (ИГИЛ) в Вашингтоне, во время которого он подтвердил намерение Латвии продолжать поддерживать усилия коалиции, в том числе с помощью латвийских военных экспертов, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

President Trump thanks Global coalition to #DefeatISIS for success destroying ISIS, we also acknowledge that fight to eliminate terrorism and religious extremism is far from over, international community must continue efforts to achieve this goal pic.twitter.com/B77xvh0x8V