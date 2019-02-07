﻿ Латвия поддержит международную коалицию в борьбе с ИГИЛ, Mixnews.lv

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В среду, 6 февраля, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич участвовал в собрании международной коалиции по борьбе с "Исламским Государством" (ИГИЛ) в Вашингтоне, во время которого он подтвердил намерение Латвии продолжать поддерживать усилия коалиции, в том числе с помощью латвийских военных экспертов, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

President Trump thanks Global coalition to #DefeatISIS for success destroying ISIS, we also acknowledge that fight to eliminate terrorism and religious extremism is far from over, international community must continue efforts to achieve this goal pic.twitter.com/B77xvh0x8V — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 6 февраля 2019 г.

МИД указал, что в ходе собрания министры вовлеченных в коалицию стран и руководители организаций обсуждали прогресс, который был достигнут в борьбе против группировки ИГИЛ в Ираке и Сирии. Также прошла дискуссия о целях и задачах на 2019 год, учитывая изменения в тактике и структуре террористической группировки.

Ринкевич подчеркнул, что международная коалиция решила очень важную задачу - "Исламское Государство" почти полностью изгнано из Ирака и Сирии. Однако работа еще не окончена, коалиции нужно продолжать координировать действия, чтобы не допустить распространения идеологии ИГИЛ.

"Борьба с терроризмом еще не завершена, поскольку до сих пор нужны большие усилия, чтобы освободить Сирию от присутствия ИГИЛ и бороться с глобальной террористической сетью. ИГ до сих пор присутствует в разных краях света, от Йемена до Египта, в Ливии и Афганистане. ИГИЛ сотрудничает с другими террористическими сетями или даже конкурирует с ними. В любом случае результат идентичен - потеря невинных жизней и бесконечный цикл радикализации с применением насилия", - заявил Ринкевич.

Министр также выразил мнение, что террористы меняют свою тактику, учитывая, что ИГИЛ теряет все больше территориального влияния в Ираке и Сирии. В видении Латвии, международной коалиции стоит продолжить применение своей тактики. По словам политика, ИГИЛ действует как ассиметричный повстанец в разных нестабильных регионах.

"Рабочим группам коалиции и отдельным ее членам стоило бы прилагать большие усилия, чтобы найти иностранных террористов, предотвратить финансирование терроризма и его пропаганду. В то же время важно сохранить успешную координацию и соблюдать международные правовые акты", - отметил Ринкевич.

Международная коалиция по борьбе с ИГ создана в 2014 году. В нее входят 79 стран и организаций, который объединились с целью борьбы против ИГИЛ и предотвращения исходящих от него угроз. Для достижения целей коалиции в Ирак были отправлены шесть латвийских военных инструкторов для обучения оборонных сил.

Фото: flickr.com/Saeima