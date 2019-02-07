﻿ Ливанец Абу Мери станет советником премьера по вопросам интеграции, Mixnews.lv

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Консультировать премьер-министра Кришьяниса Кариньша по вопросам интеграции общества будет бывший депутат 12-ого Сейма, не попавший в Сейм 13-ого созыва, гражданин Латвии ливанского происхождения, врач Хосам Абу Мери, сообщает партия "Новое Единство", представителем которой является политик. Как сказано в сообщении на mk.gov.lv, исполнять обязанности советника Абу Мери будет без вознаграждения.

Ministru prezidentu sabiedrības integrācijas jautājumos konsultēs Abu Meri https://t.co/TCvvCOoGK6 — Dr. Hosams Abu Meri (@H_AbuMeri) February 6, 2019

Politiķis, ārsts @H_AbuMeri apstiprināts par Ministru prezidenta @krisjaniskarins padomnieku sabiedrības integrācijas jautājumos. Apsveicam un vēlam panākumus veidojot tik nozīmīgo dialogu starp valdību un pilsonisko sabiedrību! https://t.co/TvVwWSclk2 — JAUNĀ VIENOTĪBA (@Jauna_Vienotiba) February 6, 2019

"Участие гражданского общества в принятии государственных решений является основой демократического общества. В Латвии более 23 тысяч обществ и фондов. Они вносят существенный вклад в развите государства, поэтому очень важно вести постоянный диалог между правительством и гражданским обществом. Интеграция общества означает не только вовлечение в процессы нелатышей и нацменьшинств. Она затрагивает также людей с инвалидностью, пенсионеров, малообеспеченных, латышской диаспоры за рубежом и других членов общества - об их принятии и разрушении стереотипов. Моя цель — укреплять отношения и сотрудничество между негосударственными организациями и государственными институциями, чтобы эти вопросы можно было успешно решать", - считает Абу Мери.

Сам политик - араб, ливанского происхождения, в Латвии проживает с 1993 года. Политик уже не раз высказывал недоумение, почему многие проживающие в Латвии представители других национальностей даже спустя много лет после восстановления независимости не хотят выучить латышский язык и разговаривать на нем.

Ранее Mixnews сообщал, что Абу Мери на своей странице Facebook написал пост о том, что несмотря на свое долгое проживание в Латвии в статусе гражданина, его до сих пор называют проклятым мусульманином. Он добавил, что ежедневно, как специалист он сталкивается с разными пациентами, которые при этом кажутся ему довольно похожими.

"Как доктор я сталкиваюсь с людьми разных национальностей и профессий. Кажется, что когда все люди нуждаются в помощи, то они все похожи. Но за пределами кабинета врача все выглядит по-другому. Я понимаю, что никогда не будет так, чтобы один человек всем нравился. Вне зависимости от того, что он делает или чего не делает", - делится известный гастроэнтеролог.

По словам Абу Мери, жители Латвии зачастую мыслят стереотипами.

фото Flikr