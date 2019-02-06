﻿ Рижская дума рассмотрит вопрос о проведении пикетов нацблока и "Согласия", Mixnews.lv

Рижская дума рассмотрит вопрос о проведении пикетов нацблока и "Согласия" (9)

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Политика | 6 февраля 2019 года, 22:02

Исполнительный директор Риги еще рассмотрит вопрос о том, разрешить ли Национальному объединению Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvibai/LNNK (VL-TB/LNNK) проводить митинг в то же время и в том же месте, что и партии "Согласие", сообщила представитель исполнительного директора Айра Шмелде.

"Согласие" первым подало заявку на проведение митинга 9 февраля.

Цель акции VL-TB/LNNK - высказать мнение о том, что мэр Риги Нил Ушаков в соответствии с принципами западной демократии должен подать в отставку. "Согласие", напротив, проведет пикет в поддержку Ушакова.

Представитель рижского отделения нацблока Эдвард Ратниекс рассказал журналистам, что заявка на проведение мероприятия подана в думу сегодня, планируется, что в нем будут участвовать 1000 человек. Мероприятие планируется на Ратушной площади с 12 до 15 часов.

Шмелде указала, что на данный момент исполнительная дирекция заявку VL-TB/LNNK не получила, и, как только она будет получена, исполнительный директор проконсультируется с правоохранительными органами о том, можно ли согласовать одновременное проведение двух мероприятий.

Закон о собраниях, шествиях и пикетах предусматривает, что после получения заявки самоуправление должно убедиться в том, что мероприятие не мешает другим ранее заявленным мероприятиям, не представляет угрозы для прав человека, демократического строя, общественной безопасности или нравственности.

Фото: flickr.com/Beata Pare

Комментарии 9
Patriot1 час назад
Nacionālo Apvienību prom no Latvijas! Nacionālās Apvienības īstā vieta būtu Magadānas apgabals Krievijā!
3
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Макс1 час назад
Очень странно, а почему Согласие никогда на своем веку не подавало заявки на проведение своего анти-пикета во время националистичекоо парада и шествия Латышского легиона Waffen SS 16-го марта.

Ну вот хоть убейте меня, но я не понимаю, почему Согласие никогда не просило устроить свою акцию 16-го марта.

Что ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) самые умные или тупые ?
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принципиальной разницы между ними нет никакой.28 минут назад
и у Согласия, и у ВЛ, и у десятка иных действующих или отошедших в мир иной партий, одна и та же задача - контролировать свою часть электората, водить дураков по кругу и защищать интересы правящего буржуазного класса, который грабит и вытягивает все материальные ресурсы из трудящихся, вгоняя их во всю ужесточающую нищету. За это, правящий класс, позволяет всем этим партиям кормиться на каждом своем участке. Сейчас идет обычный передел рынка ресурсов. В этой грызне, каждая из группировок пытается отжать или защитить свой кусок рынка, используя в темную лохов из своего электората.
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