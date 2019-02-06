﻿ Рижская дума рассмотрит вопрос о проведении пикетов нацблока и "Согласия", Mixnews.lv

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Исполнительный директор Риги еще рассмотрит вопрос о том, разрешить ли Национальному объединению Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvibai/LNNK (VL-TB/LNNK) проводить митинг в то же время и в том же месте, что и партии "Согласие", сообщила представитель исполнительного директора Айра Шмелде.

"Согласие" первым подало заявку на проведение митинга 9 февраля.

Цель акции VL-TB/LNNK - высказать мнение о том, что мэр Риги Нил Ушаков в соответствии с принципами западной демократии должен подать в отставку. "Согласие", напротив, проведет пикет в поддержку Ушакова.

Представитель рижского отделения нацблока Эдвард Ратниекс рассказал журналистам, что заявка на проведение мероприятия подана в думу сегодня, планируется, что в нем будут участвовать 1000 человек. Мероприятие планируется на Ратушной площади с 12 до 15 часов.

Шмелде указала, что на данный момент исполнительная дирекция заявку VL-TB/LNNK не получила, и, как только она будет получена, исполнительный директор проконсультируется с правоохранительными органами о том, можно ли согласовать одновременное проведение двух мероприятий.

Закон о собраниях, шествиях и пикетах предусматривает, что после получения заявки самоуправление должно убедиться в том, что мероприятие не мешает другим ранее заявленным мероприятиям, не представляет угрозы для прав человека, демократического строя, общественной безопасности или нравственности.

Фото: flickr.com/Beata Pare