﻿ "Согласие" и "Новое Единство" выступили против переизбрания Вейониса, Mixnews.lv

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Президент Латвии Раймонд Вейонис на этой неделе лично встретился с руководителями фракций и обсудил с ними вопрос о своем переизбрании, сообщило в среду, 6 февраля, Латвийское телевидение.

Представители партий пока не готовы были комментировать встречу, однако подтвердили, что такой вопрос действительно обсуждался.

Партия "Новое Единство", вероятнее всего, больше не готова поддерживать Вейониса, такой же позиции придерживается и Союз "зеленых" и крестьян. "Согласие" также не готово поддерживать переизбрание нынешнего главы государства.

Объединение партий "Для развития/За!" еще не решило, кого стоит выдвинуть кандидатом в президенты Латвии.

Как сообщает Латвийское телевидение, на данный момент выше всего оценивается кандидатура ныне занимающего должность судьи в Суде Евросоюза Эгила Левитса. Его кандидатуру могло бы поддержать "Для развития/За!", если объединение смогло бы получить должность еврокомиссара для своего кандидата. Между тем Национальное объединение Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK не скрывает, что собирается выдвинуть Левитса в президенты.

Вейонис занимает пост президента Латвийской Республики с 2015 года. Выборы президента Латвии состоятся в конце мая 2019 года.

Фото: flickr.com/Saeima