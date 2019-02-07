﻿ СМИ: за два года на обучение Вейониса публичной речи потратили 7000 евро, Mixnews.lv

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За последние два года на обучение президента Латвии Раймонда Вейониса было потрачено 7341 евро - средства были использованы на "корректировку стиля английского языка" и "консультации по публичной речи и успешным выступлениям", свидетельствуют обобщенные канцелярией президента данные, по запросу портала pietiek.com .

Как отмечает pietiek.com, самая крупная сумма, которая составляет 4088,63 евро, была уплачена за 37,08 контактных часов консультаций по публичной речи и успешным выступлениям. Обучение проводила актриса и консультант Зане Даудзиня.

Еще 2027,89 евро были потрачены на 51 час занятий по публичным выступлениям у режиссера и педагога по сценическому искусству Петериса Крылова.

Портал пишет, что сравнительно небольшую сумму заплатили налогоплательщики - 1225 евро. Эти деньги были потрачены на то, чтобы президент мог посетить 49 часовых "консультаций по корректировке стиля английского языка". Преподавателем политика был Бенджамин Морис Рот.

В канцелярии указали, что эти консультации помогли президенту подготовиться к его рабочим обязанностям. Занятия преподавали специалисты с необходимой профессиональной квалификацией и опытом, которые не входят в административный ресурс президентской канцелярии.

Как сообщает pietiek.com, оценка эффективности растраты упомянутых средств не была проведена и в канцелярии лишь заявили, что консультации проходили в связи с потребностями президентской работы.

Фото: president.lv