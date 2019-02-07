﻿ Сейм отложил вопрос финансирования ЛР4 и lsm.lv, Mixnews.lv

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Сейм решил не включать в повестку дня сегодняшнего заседания подготовленный "Согласием" проект решения о выделении финансирования на обеспечение работы Латвийского радио 4 (ЛР4)*, русской и английской версий портала lsm.lv.

Однако по высказываниям политиков можно судить, что часть тех, кто не поддержал рассмотрение предложения "Согласия" сегодня, по существу поддерживают решение о выделении финансирования.

Депутат Сейма Мария Голубева ("Для развития/За!") в интервью радио Baltkom отметила, что этот вопрос надо решать в контексте общего бюджета, который должен быть принят до весны.

"Это было техническое голосование, которое не означает, что мы не поддерживаем финансирование. Этот вопрос надо решать в контексте бюджета, разговаривая с партнерами по коалиции, а не отдельно. И мы говорим о том, что поддерживать радио надо. До принятия бюджета им закрытие не грозит, так что все не так трагично. Весной бюджет будет, куда же он денется. Все госуправление его ждет", - сказала она.

Как сообщалось, общественные СМИ и держатели их долей капитала обеспокоены возможным закрытием Латвийского радио 4 и русской и английской версий портала lsm.lv из-за нехватки средств.

Как рассказал вчера на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам член Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш, на заседании правительства поступили сигналы о том, что в 2019 году могут быть не изысканы средства на программу "План реализации политики национальной идентичности, гражданского общества и интеграции", из которой обеспечивается работа Латвийского радио 4, а также русской и английской версий lsm.lv.

Средства на содержание упомянутых СМИ уже несколько лет выделялись из этой программы, которая не включена в бюджетную базу. В этом году Латвийскому радио 4 нужно примерно 191 тыс. евро, английской и русской версиям lsm.lv - 121 тыс. евро. Также могут быть прекращена работа и латгальских СМИ, тоже финансируемых из данной программы. По словам Аболиньша, если средства не будут предоставлены, существует риск закрытия упомянутых СМИ.

*Прим. Mixnews LR4 - Латвийское радио 4, вещающее на русском языке