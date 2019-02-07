﻿ Права проживающих в Латвии британцев не изменятся после Brexit, Mixnews.lv

Права проживающих в Латвии британцев не изменятся после Brexit
В четверг, 7 февраля, принял декларацию о правах британских граждан в Латвии после Brexit, подтверждающую, что британцам, законно находящимся в Латвии, будут обеспечены по возможности благоприятные условия проживания и работы даже в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.
В декларации говорится, что Сейм следит за развитием событий в связи с Brexit и подчеркивается значение упорядоченного выхода Британии из ЕС.
Великобритании является и останется важным партнером и союзником Латвии, подчеркивается в декларации. Поэтому Сейм хочет как можно более тесного сотрудничества с Великобританией, особенно в вопросах прав жителей, безопасности, обороны, иностранных дел, экономики, мобильности и образования.
Одновременно Латвия ожидает равноценного благоприятного отношения Великобритании к латвийцам, проживающим на территории Соединенного Королевства.
Сейм призывает Кабинет министров подготовить необходимые поправки к латвийским правовым актам применительно к изменениям, ожидаемым после выхода Великобритании из ЕС.
Кабинет министров рассмотрит подготовленные МИД поправки в связи с Brexit 12 февраля.