﻿ "Поднимающий тревогу": на заседании Сейма присутствовал картонный Юрашс, Mixnews.lv

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В четверг, 7 февраля, депутат Сейма от Новой консервативной партии (НКП) и парламентский секретарь Министерства юстиции Юрис Юрашс не пришел на заседание, однако на его месте была установлена картонная фигура политика.

Как ранее сообщалось, работа Юрашса в Сейме ограничена после того как его выдали прокуратуре для уголовного преследования.

Портал Skaties.lv отмечает, что однопартийцы Юрашса решили проблему с отсутствием депутата весьма творческим способом - на место политика в Сейме они "посадили" картонного Юрашса, к костюму которого прикреплена бумажка с надписью "Поднимающий тревогу" (Trauksmes cēlējs).

Картонная фигура парламентского секретаря Минюста находилась в зале в течение всего заседания.

Фото: flickr.com/Saeima; Skaties.lv