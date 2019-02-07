﻿ "Поднимающий тревогу": на заседании Сейма присутствовал картонный Юрашс, Mixnews.lv

"Поднимающий тревогу": на заседании Сейма присутствовал картонный Юрашс (6)

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Политика | 7 февраля 2019 года, 15:34

В четверг, 7 февраля, депутат Сейма от Новой консервативной партии (НКП) и парламентский секретарь Министерства юстиции Юрис Юрашс не пришел на заседание, однако на его месте была установлена картонная фигура политика.

Как ранее сообщалось, работа Юрашса в Сейме ограничена после того как его выдали прокуратуре для уголовного преследования.

Портал Skaties.lv отмечает, что однопартийцы Юрашса решили проблему с отсутствием депутата весьма творческим способом - на место политика в Сейме они "посадили" картонного Юрашса, к костюму которого прикреплена бумажка с надписью "Поднимающий тревогу" (Trauksmes cēlējs).

Картонная фигура парламентского секретаря Минюста находилась в зале в течение всего заседания.

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Фото: flickr.com/Saeima; Skaties.lv

Комментарии 6
nelojals2 часа назад
Дурилка картонная. Что взять с клоунов?
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LR pilsonis2 часа назад
бля, еще и селфи рядом с ним делают дегенераты на всю голову
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Patriot3 часа назад
Ceru, ka tiesa attaisnos godìgu KNAB operatìvo darbinieku Jurasu.
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