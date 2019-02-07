﻿ "Ну очень странное письмо!": дипломаты посмеялись над посланием Борданса, Mixnews.lv

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Письма, разосланные главой минюста Яниса Борданса зарубежным посольствам с жалобой относительно выдачи депутаата от Новой консервативной партии Юриса Юрашса для уголовного преследования вызвали серьезную дискуссию о соответствии Борданса критериям, которые необходимо соблюдать при выдаче допуска к секретной информации и гостайне.

Представители нескольких дипломатических миссий согласились на комментарий газете Neatkarīga, но на условиях анонимности, чтобы этот шаг не был воспринят как вмешательство во внутренние дела Латвии.

Дипломаты указали, что время от времени получают письма разного содержания от жителей Латвии, как правило, с вопросами консульского характера. Однако, как признались представители дипмиссий, они впервые получили такое странное письмо от самого министра юстиции Латвии, который тем самым выставил страну в очень нелицеприятном свете, к тому же, в такой области, за которую он сам ответственен. Недоумение дипломатов вызвал и тот факт, что Борданс подписал письма не от имени министра, а только как председатель своей партии.

Опрошенные изданием сотрудники дипмиссий с сожалением признали, что о полученном письме и его содержании, в котором Латвия представлена в очень негативном контексте, им пришлось информировать свои министерства иностранных дел. Логично, что подобного рода информация подрывает престиж и авторитет Латвии.

Как ранее сообщал Mixnews, в связи с просьбой прокуратуры о выдаче для уголовного преследования депутата Новой консервативной партии (НКП) Юриса Юрашса, министр юстиции, лидер НКП Янис Борданс разослал письма посольствам других стран, чтобы привлечь внимание на то, что в Латвии правовые инструменты могут быть использованы нечестно с целью повлиять на политическую ситуацию в стране.

В письмах посольствам Борданс объясняет суть дела о разглашении Юрашсом гостайны. Бордарнс указывает, что дело мотивировано политически, а генеральный прокурор Янис Майзитис действует как "адвокат олигархов". Под письмом Борданс подписался как лидер партии НКП.

Действия Борданса, который пожаловался зарубежным странам на "политическую расправу" над однопартийцем Юрисом Юрашсом, вызвали недоумение у латвийской общественности, которая назвала такие действия "верхом идиотизма".

фото: Flikr