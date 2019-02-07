﻿ Нацблок решил не проводить митинг у Ратуши, Mixnews.lv

Политика |

Рижское отделение национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai (VL-TB/LNNK) отозвало заявку на запланированный 9 февраля на Ратушной площади митинг, который должен был проходить одновременно с митингом "Согласия" в поддержку лидера этой партии, мэра Риги Нила Ушакова. Об этом сообщил член рижского отделения VL-TB/LNNK Эдвард Ратниекс.

Коллеги Ратниекса по оппозиции собираются договориться с исполнительным директором Риги Юрисом Радзевичем о дальнейших более масштабных акциях протеста, на которых "рижане выразят свое мнение о том, что Ушаков должен уйти с должности в соответствии с принципами западной демократии".

"Митинги в поддержку или против Ушакова не имеют никакого этнического контекста, поэтому мы были уверены, что возможен демократический обмен мнениями, и оснований для опасений в нездоровой конфронтации нет. Надо признать, что мы переоценили своих политических оппонентов. Интерпретация ситуации только как этнического противостояния и нескрываемое стремление к агрессии со стороны сторонников Ушакова, о чем мы несколько дней читаем в социальных сетях, заставляют нас из чувства ответственности перед обществом изменить свое решение и избирать другие принятые в демократическом обществе методы политической борьбы", - заявил руководитель фракции VL-TB/LNNK в Рижской думе Наурис Пунтулис.

Исполнительный директор Риги только собирался рассмотреть вопрос о том, разрешить ли VL-TB/LNNK проводить митинг в то же время и в том же месте, что и партии "Согласие", сообщила вчера представитель исполнительного директора Айра Шмелде.

"Согласие" первым подало заявку на проведение митинга 9 февраля.

Цель акции нацблока заключалась в том, чтобы высказать мнение, что Ушаков в соответствии с принципами западной демократии должен подать в отставку. "Согласие", напротив, проведет пикет в поддержку мэра Риги.

Планировалось, что в митинге нацобъединения будут участвовать 1000 человек.

Закон о собраниях, шествиях и пикетах предусматривает, что после получения заявки самоуправление должно убедиться в том, что мероприятие не мешает другим ранее заявленным мероприятиям, не представляет угрозы для прав человека, демократического строя, общественной безопасности или нравственности.

Фото: flickr.com/FdC Foto