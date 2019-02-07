﻿ Гобземс: где премьер? В стране нищета, а министры обсуждают VIP-карты!, Mixnews.lv

Политика |

Пока бедность в Латвии находится на стабильном уровне, стоит отказаться от VIP-карт предприятия airBaltic и люксового автопарка, который создан на деньги налогоплательщиков. Такое мнение выразил депутат Сейма Алдис Гобземс, опубликовав пост на своей странице в Facebook.

"Где Кариньш? Вы заметили его в кресле премьера, принимающего смелые решения на благо народа? Чем вообще занимаются премьер и правительство? Что сейчас является главным вопросом на повестке дня в правительстве? Самый существенный вопрос связан с VIP-картами airBaltic. Пабрикс хочет, чтобы он мог бесплатно провозить дополнительный чемодан. Другой министр не хочет. То есть, вопрос на повестке дня основан на том, какие преимущества от этого и какие у них VIP-карточки. В то время, когда народ стабильно живет в нищете", - указал Гобземс.

Политик подчеркнул, что правительству нужно отказаться и от VIP-карточек и от люксового автопарка, по крайней мере до появления в регионе более дешевой электроэнергии, более крупных инвестиций и детских пособий.

Напомним, Гобземс был исключен из партии KPV LV и из фракции политической силы в Сейме. Депутат собирается создать собственную политическую организацию.