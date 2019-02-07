﻿ Депутат: коалиция продолжает отметать предложения "Согласия" просто так, Mixnews.lv

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Правящая коалиция, вопреки своим обещаниям, продолжает блокировать предложения оппозиции во время голосования в Сейме. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Сейма от партии "Согласие", зампредседателя Комиссии по правам человека и общественным делам Борис Цилевич.

Предложение "Согласия", о котором написал Цилевич, касалось финансирования общественных СМИ — Латвийского радио-4, а также русской и английской версий сайта LSM.LV.

"На вчерашнем заседании комиссии депутаты коалиции повозмущались, но никаких решений не приняли. На сегодняшнем пленарном заседании мы, фракция "Согласие", предложили проект решения: поручить правительству немедленно обеспечить финансирование LR4 и LSM.lv. Регина Лочмеле-Лунева (депутат "Согласия" - Mixnews) от имени фракции убедительно обьяснила, почему это решение надо принять срочно. Как обычно, ни один из депутатов коалиции не выступил против, просто молча проголосовали (вы видите, как...). Еще раз показав, чего стоят слова и обещания коалиционных депутатов...", - написал Цилевич, опубликовав результаты голосования по предложению его партии.

Отметим, премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня после внеочередного совещания правящих партий заявил, что правящая коалиция нашла решение для продолжения деятельности Латвийского радио 4 и русской и английской версий сайта LSM.LV.

Опасения по этому вопросу сняты, благодаря совместной работе представителей всех вовлеченных сторон, подчеркнул он. Технические вопросы по этому делу находятся в ведении Министерства финансов.

Ранее общественные СМИ и держатели их долей капитала выразили обеспокоенность возможным закрытием Латвийского радио 4 и русской и английской версий портала lsm.lv из-за нехватки средств.

Фото: Flickr/Saeima