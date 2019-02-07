﻿ Nothing special: на обучение Вейониса ораторскому искусству потратили 7000 евро, Mixnews.lv

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В течение последних двух лет на обучение президента Латвии Раймонда Вейониса было потрачено 7341 евро. Эти средства были использованы на "корректировку стиля английского языка" и "консультации по публичной речи и успешным выступлениям". Об этом сообщает pietiek.com со ссылкой на данные канцелярия президента.

Самая крупная сумма, которая составляет 4088,63 евро, была потрачена за 37 часов консультаций по публичной речи и успешным выступлениям. Обучение проводила актриса и консультант Зане Даудзиня.

Еще 2027 евро были потрачены на 51 час занятий по публичным выступлениям у режиссера и педагога по сценическому искусству Петериса Крылова. 1225 евро стоили 49 часовых занятий по корректировке стиля английского языка, которые преподавал Бенджамин Морис Рот.

Как отмечает pietiek.com, оценка эффективности растраты упомянутых средств не была проведена. В канцелярии, между тем, заявили, что консультации проходили в связи с потребностями президентской работы.

Отметим, публичные выступления Вейониса, в том числе на английском языке, не раз становились предметом критики со стороны общества.

Фото: Flickr/Iespejama misija