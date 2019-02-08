﻿ Обещали, но не срослось: в этом году учителям зарплаты не повысят, Mixnews.lv

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Несмотря на то, что намеченный график предусматривает, что зарплаты учителей за одну ставку в этом году должны вырасти с 710 до 750 евро в месяц, этого не произойдет, признал после заседания Совета по сотрудничеству премьер-министр Кришьянис Кариньш. Повышение зарплат педагогам будет предусмотрено в бюджете только в 2020 году.

На вопрос, найдены ли средства для предусмотренного ранее повышения зарплат педагогам, Кариньш ответил, что бюджет 2019 года - в большой мере технический бюджет, который надо принять как можно быстрее.

Что касается ранее принятых Сеймом решений о повышении зарплат педагогам, то этот процесс будет касаться бюджета 2020 года, "когда мы начнем проводить свою политику, а не технически принимать бюджет", пояснил он.

Между тем, профсоюз педагогов признание Кариньша уже назвал невыполнением обещаний и готовится созвать внеочередное заседание своего совета, чтобы обсудить дальнейшие действия. График повышения зарплат, утвержденные в переговорах профсоюза с прежним правительством, предусматривает, что плата за одну ставку должна постепенно вырасти до 900 евро в месяц к 2022 году.