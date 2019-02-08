﻿ Возможны провокации! Спецслужбы обратились к участникам митинга "Согласия", Mixnews.lv

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Служба госбезопасности (СГБ) усматривает риски провокаций на запланированном завтра на Ратушной площади в Риге митинге в поддержку мэра столицы Нила Ушакова, так как митинг в своих интересах могут использовать радикально настроенные лица.

В заявлении для СМИ СГБ призывает жителей не поддаваться на провокации и не участвовать в противоправных действиях, подвергающих опасности безопасность окружающих и общественный порядок, за которые законом предусмотрена административная и уголовная ответственность.

СГБ призывает сообщать о возможных провокациях по телефону 67 208 964 или э-почте dd@vdd.gov.lv в любое время суток. Об инцидентах во время мероприятия можно информировать также Госполицию.

Как сообщалось, 9 февраля партия "Согласие" проведет в Риге на Ратушной площади пикет в поддержку своего лидера, мэра Риги Нила Ушакова.

По словам самого Ушакова, митинг призван напомнить о праве рижан самостоятельно выбирать городскую власть.

В Рижской думе сообщили, что митинг планируется с 12 до 15 часов. Планируется, что в нем примут участие примерно 1000 человек.

Между тем рижское отделение Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK отозвало свою заявку на запланированный 9 февраля на Ратушной площади митинг, который должен был проходить одновременно с митингом "Согласия" в поддержку Ушакова.

Цель акции нацблока заключалась в том, чтобы высказать мнение, что Ушаков в соответствии с принципами западной демократии должен подать в отставку.

Фото: Flickr/Richardr