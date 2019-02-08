﻿ Возможны провокации! Спецслужбы обратились к участникам митинга "Согласия", Mixnews.lv

Возможны провокации! Спецслужбы обратились к участникам митинга "Согласия" (17)
Служба госбезопасности (СГБ) усматривает риски провокаций на запланированном завтра на Ратушной площади в Риге митинге в поддержку мэра столицы Нила Ушакова, так как митинг в своих интересах могут использовать радикально настроенные лица.
В заявлении для СМИ СГБ призывает жителей не поддаваться на провокации и не участвовать в противоправных действиях, подвергающих опасности безопасность окружающих и общественный порядок, за которые законом предусмотрена административная и уголовная ответственность.
СГБ призывает сообщать о возможных провокациях по телефону 67 208 964 или э-почте dd@vdd.gov.lv в любое время суток. Об инцидентах во время мероприятия можно информировать также Госполицию.
Как сообщалось, 9 февраля партия "Согласие" проведет в Риге на Ратушной площади пикет в поддержку своего лидера, мэра Риги Нила Ушакова.
По словам самого Ушакова, митинг призван напомнить о праве рижан самостоятельно выбирать городскую власть.
В Рижской думе сообщили, что митинг планируется с 12 до 15 часов. Планируется, что в нем примут участие примерно 1000 человек.
Между тем рижское отделение Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK отозвало свою заявку на запланированный 9 февраля на Ратушной площади митинг, который должен был проходить одновременно с митингом "Согласия" в поддержку Ушакова.
Цель акции нацблока заключалась в том, чтобы высказать мнение, что Ушаков в соответствии с принципами западной демократии должен подать в отставку.
Фото: Flickr/Richardr
Хотя и не факт,Может и для других целей...Время покажет.