﻿ Депутату Юрашсу предъявлено обвинение, Mixnews.lv

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Прокурор отдела по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры сегодня выдал депутату Сейма Юрису Юрашсу решение о привлечении его к уголовной ответственности за умышленное разглашение государственной тайны, информировала пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

По делу продолжается досудебное расследование. Как на прошлой неделе рассказал прокурор Марис Урбанс, ведутся процессуальные действия для получения дополнительных доказательств, допросы свидетелей, заявленных Юрашсом.

Урбанс не стал называть, когда предположительно дело будет направлено в суд.

31 января большинство депутатов Сейма постановило выдать Юрашса для уголовного преследования.

Юрашс ранее публично заявил, что ему предлагалась взятка, чтобы уголовный процесс бывшего руководителя предприятия Latvijas Dzelzceļš Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского был переквалифицирован с взяточничества на торговлю влиянием.

Юрашс утверждал, что со стороны правоохранительных органов на эти заявления не последовало никакой реакции, после чего он рассказал о происшедшем в СМИ. За обнародование этой информации против него был начат уголовный процесс.

Уголовный закон предусматривает за умышленное разглашение государственной тайны лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы, денежный штраф с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Фото: Flickr/Saeima