﻿ На Ратушной площади пройдет митинг ''Согласия'', Mixnews.lv

На Ратушной площади пройдет митинг ''Согласия'' (16)
Сегодня, с 12.00 до 15.00 на Ратушной площади в Риге пройдет организованный партией "Согласие" митинг в поддержку честных выборов и право рижан самостоятельно выбирать руководителя города.
Планируется, что в митинге примут участие примерно 1000 человек.
Официальная цель митинга - дать возможность людям высказаться о том, что происходит в государстве и Рижской думе. Однако, судя по публикации депутата "Согласия" Виталия Дубова в соцсети Facebook, митинг предусмотрен в поддержку Ушакова.
"Оклеветать Нила легче, чем победить на выборах. Граница перейдена, мы выйдем на улицы", - пишет он.
Сегодня, акцию на Ратушной площади в это же время планировало провести рижское отделение Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK, но позже ее отменило. Участники митинга планировали требовать отставки Ушакова.
Тем временем Служба государственной безопасности накануне распространила заявление, в котором призывает население не поддаваться на провокации и не участвовать в противоправных действиях.
Напомним, как ранее писал Mixnews, мэр Риги и лидер партии "Согласие" Нил Ушаков ранее заявил, что если министру охраны среды и регионального развития Юрису Пуце ("Для развития/За!") удастся инициировать роспуск Рижской думы, то "Согласие" оспорит это решение в Конституционном суде.
Очень неприлично, скажу я вам.
За каких баранов надо свой электорат держать?
Самое интересное - право выбирать мэра города у нас вообще-то никто и не отнимает!
Просто он хочет на этом митинге проехаться легковерным по ушам, чтобы его, если что, выбрали ЕЩЕ РАЗ, несмотря ни на что.
Даже несмотря на то, что мэр слегка запачкался....)))
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Как-то узенько....У нас есть право выбирать правительство большинством голосов, у нас есть право учиться на родном языке, - и все конституционные. Но почему-то партия Согласие хочет направить наш праведный гнев в узкий тоннель - право только выбирать Ушакова.
Почему они не закатили митинг, когда не прошли в коалицию? Их устраивает оппозиция?
Почему они не закатили митинг в защиту русских школ? Их устраивает реформа?
Почему Согласие тогда не впряглось за нас?
И как у них хватает наглости после всего этого просить поддержки сейчас?