﻿ На Ратушной площади пройдет митинг ''Согласия'', Mixnews.lv

Политика |

Сегодня, с 12.00 до 15.00 на Ратушной площади в Риге пройдет организованный партией "Согласие" митинг в поддержку честных выборов и право рижан самостоятельно выбирать руководителя города.

Планируется, что в митинге примут участие примерно 1000 человек.

Официальная цель митинга - дать возможность людям высказаться о том, что происходит в государстве и Рижской думе. Однако, судя по публикации депутата "Согласия" Виталия Дубова в соцсети Facebook, митинг предусмотрен в поддержку Ушакова.

"Оклеветать Нила легче, чем победить на выборах. Граница перейдена, мы выйдем на улицы", - пишет он.

Сегодня, акцию на Ратушной площади в это же время планировало провести рижское отделение Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK, но позже ее отменило. Участники митинга планировали требовать отставки Ушакова.

Тем временем Служба государственной безопасности накануне распространила заявление, в котором призывает население не поддаваться на провокации и не участвовать в противоправных действиях.

Напомним, как ранее писал Mixnews, мэр Риги и лидер партии "Согласие" Нил Ушаков ранее заявил, что если министру охраны среды и регионального развития Юрису Пуце ("Для развития/За!") удастся инициировать роспуск Рижской думы, то "Согласие" оспорит это решение в Конституционном суде.