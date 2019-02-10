﻿ Служба госбезопасности проследит за действиями разведки Китая в Латвии, Mixnews.lv

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За последние годы выросла активность китайских служб разведки в западных странах, что заставляет обратить более пристальное внимание на деятельность Китая в Латвии, сообщили в Службе госбезопасности.

В отчетах службы и Бюро по защите Сатверсме (БЗС) чаще всего упоминается Россия, активность российских спецслужб и сторонников интересов РФ.

Однако в отчетах также БЗС указано, что бюро провело контрразведывательную работу "против спецслужб нескольких стран". За исключением России, другие страны БЗС не называет, однако в отчете бюро за 2012 год указано, что в последние годы Комитет государственной безопасности Республики Беларусь особенно активно работает с проживающей в Латвии общиной и целью этой активности является контроль над тем, чтобы диаспора поддерживала политический режим в Белоруссии.

В Службе госбезопасности агентству LETA указали, что в течение последних лет выросла активность китайских спецслужб в западных странах. Это заставляет обратить более пристальное внимание на активность Китая в Латвии.

Служба регулярно предоставляет государственным должностным лицам информацию о рисках контрразведки, например, о рисках, которые могут возникнуть в случае путешествия в страны, не входящие в состав Евросоюза или НАТО.

Кроме того в Службе госбезопасности отметили, что иностранные спецслужбы интересует недоступная публично информация, которая касается интересов Латвии и безопасности государства. Государственные и муниципальные должностные лица являются одним из самых ценных источников такой информации. Заполучив ее, другие государства могут попытаться повлиять на процессы принятия решений в Латвии так, чтобы это отвечало их интересам.

Между тем в БЗС указали, что "деятельность против Латвии осуществляют спецслужбы многих стран".

БЗС оценивает действия российских спецлужб в Латвии как агрессивные и считает, что они создают существенную угрозу для интересов и коллективной безопасности стран Евросоюза и НАТО. Активность спецслужб других стран БЗС оценивает как умеренные и в 2018 году от них не исходило прямой угрозы, указали в бюро.

Между тем, как ранее сообщало агентство LETA, недавно литовские службы разведки объявили о том, что в государстве растет активность китайской разведки. Это первый раз, когда органы власти Литвы идентифицировали шпионскую деятельность Китая как угрозу национальной безопасности.

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