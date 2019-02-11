﻿ СМИ: под залог 100 000 евро освобожден подозреваемый по делу Rīgas satiksme, Mixnews.lv

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Подозреваемый по уголовному делу о закупках Rīgas satiksme директор департамента содержания инфраструктуры и развития предприятия Игорь Волкинштейн освобожден под залог в 100 000 евро, сообщило Латвийское телевидение.

Адвокат Волкинштейна отказался предоставлять журналистам какие-либо комментарии.

Как сообщалось ранее, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками Rīgas satiksme, к которым причастны представители чешского и польского предприятий, должностные лица Рижской думы и Rīgas satiksme. Взятки давались за поставки предприятию нового общественного транспорта.

Передача "Ничего личного" сообщила, что за каждый доставленный в Ригу троллейбус, автобус и трамвай выплачивались взятки на сумму 5%-7% их стоимости. В целом сумма договоров о трех закупках превышает 270 млн евро, то есть взятки могли составить 13,5-20 млн евро.

Фото: facebook.com/rigassatiksme.lv/